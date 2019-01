Jak poznáte, že se blíží konec světa? Naznačila to astronomka z NASA

Přemýšleli jste někdy o tom, zda by nás v případě hrozící srážky s asteroidem vědci varovali? Michelle Thallerová, která pracuje jako astronomka pro americkou vesmírnou agenturu NASA, odpovídala na podobné dotazy čtenářů ve videu zveřejněném na YouTube kanále nazvaném „Big Think“.

Varovali by nás vědci z NASA před srážkou s Asteroidem? (3:02) | zdroj: YouTube

„Často dostávám podobné otázky,“ řekla Thallerová. Podle ní je odpověď jasná. Již dnes vědci informují široké spektrum lidí, pokud naleznou objekt v možné kolizní dráze se Zemí. Nehledě na to, že zatajit podobnou skutečnost by bylo prakticky nemožné.

„Po celé planetě je spousta různých teleskopů. Není možné, aby někdo dokázal tajit, že se k Zemi blíží velký asteroid,“ vysvětlila.

S nadsázkou dodává, že by se lidé měli začít strachovat teprve ve chvíli, kdy vědci vykoupí veškeré zásoby dobrého vína, vyberou všechny své peníze a zmizí.

Teoreticky samozřejmě existuje riziko, že by do Země mohl nějaký velký vesmírný objekt narazit. Podle stránky IFL Science nicméně vědci zkoumají různá řešení, jak by se lidstvo s takovým asteroidem mohlo vypořádat. Raketa vyslaná přímo proti objektu by se například mohla pokusit vychýlit jeho dráhu. Ve hře je prý i varianta jaderného výbuchu.

V současné době se naštěstí nezdá, že by v blízké budoucnosti taková srážka hrozila. Výrazně pravděpodobnější je nicméně situace, kdy zemi zasáhne nějaké menší těleso, jako byl například Čeljabinský meteorit, který spadl v roce 2013 v Rusku.

Takové objekty jsou navíc pro vědce mnohem hůře zachytitelné. Podle kvalifikovaných odhadů je až jedna čtvrtina asteroidů, které by nás mohly zasáhnout, v současnosti výzkumníkům neznámá. Podobná srážka by sice naši civilizaci neohrozila, i tak by však mohla napáchat velké škody a vyžádat si značné množství mrtvých.