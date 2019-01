Čeká lidstvo nevyhnutelná smrt? I vědce překvapilo, jak často dochází ke střetům s asteroidy

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Zatímco do inkriminované doby zasáhl asteroid naši planetu jen jednou za tři miliony let, dnes se tak stává během každého milionu let. Tato čísla byla určena na základě kráterů, které mají alespoň 10 kilometrů v průměru.

Podle zjištění vědců tak měli dinosauři svým způsobem smůlu, protože se vyvinuli před zhruba 240 miliony let, právě ve chvíli, kdy asteroidy začaly zasahovat planetu stále častěji. Právě jeden z těchto zásahů přinesl jejich totální zkázu před 66 miliony let.

Mnozí vědci se už dříve domnívali, že hrozba zásahu asteroidem byla konstantní, ale nikterak běžná. Výsledky studie tak většinu z nich zaskočily. „Nebyl žádný důvod si myslet, že četnost zásahů vzrostla,“ konstatuje Rebecca Ghentová z Torontské univerzity.

Proto se vědci rozhodli prozkoumat i Měsíc, který jako přirozená družice Země nese rovněž stopy kolizí s asteroidy. Podmínky na něm navíc způsobují, že krátery jsou v mnohem zachovalejším stavu. Za pomoci obrázků od NASA tak potvrdily, že Země i Měsíc byly během posledních 290 milionů let častější obětí asteroidů než dřív.

Jeden z členů týmu William Bottke se domnívá, že zhruba před 300 miliony let došlo k rozpadu obřího tělesa ve vesmíru. Jeho části pak postupem času zasypaly jak Zemi, tak Měsíc. „Pokud byl rozpad dostatečně velký, k zásahům může docházet stovky milionů let,“ říká.

Otázkou zůstává, zdali je počet zásahů stále na vzestupu, nebo už naopak klesá. Podle Ghentové však není žádný důvod k obavám. „K opravdu fatálním střetům dochází jen málokdy, což platí i v případě, že jsou kolize třikrát pravděpodobnější,“ dodává pro uklidnění.