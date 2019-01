Největší známá věc měří čtyři triliardy kilometrů. Člověk by ji za celý život nepřeletěl

Jak se žije uprchlíkům v migračním centru? Dívka se svěřila, co jí cizinci udělali

Kvazar je vesmírné těleso, které v dalekohledu ze všeho nejvíce připomíná hvězdu. Ačkoliv jich známe více než 200 000, nic víc o nich vlastně nevíme.

Vědci se v 60. letech, kdy k jejich objevu došlo, domnívali, že se skutečně o hvězdy jedná. Nyní si vůbec nejsou jisti, co jsou kvazary zač. Jedna z vědeckých teorií říká, že jsou to jádra starých galaxií, v jejichž středu se nachází obří černá díra.

Další z teorií tvrdí, že kvazary ukazují místa, kde masivní černé díry velmi rychle rostly. Jiná zase tvrdí, že proudy, radiace a vítr vytvořen kvasary ukončily vznik nových hvězd v galaxii.

Co jsou zač a jak vznikly je předmětem dalšího zkoumání, jedno ale o nich víme jistě. Seskupení 73 extrémně zářivých kvazarů tvoří největší objekt, s jakým se kdy lidstvo setkalo.

Podle časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society měří toto uskupení na šířku čtyři miliardy světelných let, což jsou zhruba čtyři triliardy kilometrů, v číselném zápisu 4 000 000 000 000 000 000 000 km.

Jde o tak velkou vzdálenost, že by ji člověk nikdy nedokázal překonat. Pěšky během života ujdeme zhruba 80 tisíc kilometr. Pokud bychom si vzali na pomoc nejrychlejší raketu světa Atlas V, která dosáhne maximální rychlosti 58 350 km/h, také by nám to moc nepomohlo.

Za ideálních podmínek, tedy s předpokladem nekonečné zásoby paliva, by totiž člověk v této raketě od narození až do smrti uletěl zhruba 40 miliard kilometrů. To není ani polovina vzdálenosti, kterou kvazary tvoří.