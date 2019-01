Průlom v medicíně? Vymýcení rakoviny děložního čípku se stává realitou

Austrálie se stane pravděpodobně první zemí na světě, kde by se mohlo podařit v horizontu příštích 20 let zcela eliminovat onemocnění rakovinou děložního čípku jako zdravotní hrozbu pro obyvatelstvo. Vyplývá to ze studie zveřejněné v prestižním odborném časopisu The Lancet. Její výsledky dobře ilustrují, čeho lze dosáhnout díky dobře nastaveným a vzájemně se doplňujícím očkovacím a screeningovým programům.