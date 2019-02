Vesmírná loď? Český vědec zjistil, co je zač záhadný vesmírný objekt

Co si zkontrolovat ve výpisu důchodového účtu, abyste nepřišli o statisíce?

Od chvíle, kdy byl poprvé detekován, je mezihvězdný objekt Oumuamua předmětem zájmu vědců. Zatímco někteří se domnívali, že jde o kometu nebo asteroid, mnozí jiní spekulovali i o tom, že může jít i o vesmírnou loď. Teď se konečně přišlo na pravý původ objektu.

Nejnovější studie amerického vědce českého původu Zdeňka Sekaniny, který se narodil v Mladé Boleslavi a vystudoval Univerzitu Karlovu, považuje Oumuamuu za pozůstatek komety.

Podle Sekaniny, který se podobnými objekty zabývá přes 40 let, je Oumuamua jen zbytkem objektu, který do sluneční soustavy vstoupil na začátku roku 2017. Americko-český astronom se opírá i o předchozí výzkumy svých kolegů, které tuto hypotézu potvrzují.

Jak poukazuje ve své studii, zbylý fragment má exotický tvar a některé podivné vlastnosti. Proto někteří astronomové zpočátku vylučovali, že by šlo o kometu. Z pozorování teleskopu VLT ale vyplynulo, že Oumuamua je objekt z kamenného materiálu. Další studie zase prokázala, že záhadný objekt velmi podivně rotuje.

Podle původních předpokladů to mělo značit, že Oumuamua v minulosti kolidovala s jinými objekty. Sekanina ale tvrdí, že podivná rotace je výsledkem rozpadu většího objektu na menší fragmenty.

Sekanina mezi sebou porovnal dvě komety, které se rozpadly v perihéliu. V obou zmiňovaných případech došlo k explozi, z čehož astronom vydedukoval, že Oumuamua neprošla procesem odplyňování, ale naopak jí ovlivnil tlak slunečního záření. Tuto hypotézu navíc potvrzují mnohá pozorování objektu.

Jednoduše řečeno, kdyby se objekt, podobně jako kometa, skládal z mnoha nestálých materiálů (voda, oxid uhličitý, metan), prošel by procesem odplyňování, jak by se blížil Slunci. To se však v případě Oumuamuy nestalo. Rozhodně tedy nejde o uměle vytvořený objekt, což si mnozí určitě přáli.

Sekanina nyní doufá, že na jeho výzkum navážou ještě další studie. Díky nim by se hlavně mohlo zjistit, ze které komety se objekt Oumuamua uvolnil a kdy k rozpadu původního objektu došlo.