Vědci objevili lék na zákeřnou meningitidu v lékárně. Už je roky na trhu

Bakteriální meningitida je závažná infekční nemoc, která způsobuje zánět ochranných membrán pokrývajících mozek a míchu. Každý rok evidují lékaři v Česku desítky případů tohoto zákeřného typu meningitidy.

Většinu pacientů vyléčí běžná antibiotická léčba, pokud se však nemoc včas neléčí, může způsobit vážné poškození mozku, dokonce i smrt. K osudovému zvratu přitom někdy stačí jen několik hodin. Nová studie na laboratorních myších ukázala, že meningitidu způsobenou bakterií Neisseria meningitidis by mohlo jít léčit vybranými antipsychotiky, které jsou běžně dostupné.

Zjistil to vědecký tým z Institut Cochin v Paříži, podle kterých by mělo jít o nejlepší léčbu této zákeřné nemoci. Antipsychotika zvané fenothiaziny, což jsou látky s tlumicím účinkem na centrální nervový systém, by měly být schopny zastavit šíření meningitidy, ukázaly pokusy na myších.

Léky začínají fungovat během několika minut, během kterých zbaví bakterie některých schopností. Následně se bakterie přestávají pohybovat, shlukují se a ulpívají v cévách. „Tyto látky mají silný obranný efekt,“ uvedli autoři studie.

„Redukují totiž kolonizaci cév meningokokem a zabraňují následné cévní dysfunkci, intravaskulární koagulaci a obrovskému zánětu, který je pro invazivní meningokokovou infekci typický. Hlavně však snižují úmrtnost,“ dodali.

Medikamenty bakterie nezabíjí, pouze je odzbrojují, proto by je i v budoucnu měla doprovázet léčba antibiotiky. Taková léčba je pak podle autorů ještě efektivnější. Nejdřív však musí proběhnout klinické testy u lidí. Vzhledem k tomu, že jsou tyto léky běžně předepisovány jako antipsychotika, by to však neměl být velký problém.