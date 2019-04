Na Marsu je život? Astrofyzikové hlásí průlomový objev

Vozítko amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) zaznamenalo zvýšené množství metanu na Marsu v červnu 2013, a to v lokalitě Galeova kráteru, kde v srpnu 2012 přistálo.

Poté přístroje zaznamenaly rovněž sezónní výkyvy výskytu metanu v atmosféře sousední planety. Odborníci vzápětí začali spekulovat, zda může být metan dokladem existence živých organismů, protože právě ty metan produkují.

🔴New #science from #Mars: A reanalysis of #MarsExpress data reveals a #methane spike in 2013, matching a detection by @MarsCuriosity rover one day before. It's the first time such an in-situ measurement is independently confirmed from orbit 👍

