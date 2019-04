Pád asteroidu by rozpoutal apokalypsu. Zemi by bičovaly extrémní větry

Podle vědců by při nárazu asteroidu do Země pouze malá část lidí utrpěla újmu na zdraví či na životě. Následky dopadu by ale byly mnohem fatálnější než samotná kolize, tvrdí vědci.

Zemětřesení, tsunami, bouře a náhlá změna tlaku vzduchu by byly pravděpodobně mnohem ničivější než samotný dopad. Podle vědců by navíc katastrofu umocnilo, kdyby asteroid zasáhl zemi, než kdyby dopadl do vody.

Nejkritičtějším efektem dopadu by byly nápory větru. Jejich obrovská rychlost by měla potenciál usmrtit nejen většinu populace, ale zničit i statické objekty, jako jsou budovy. Asteroid o šířce pouhých 18 metrů by mohl vyvolat takové vichřice, které by dokázaly trhat lidské končetiny.

Nadměrné zvýšení tlaku či tlakové vlny by pro změnu dokázaly roztrhat člověka zevnitř tím, že mu poškodí vnitřní orgány. Množství prachu a nečistot, které by se vlivem nárazu dostalo do ovzduší, by navíc způsobilo radikální změny v klimatu.

Pravděpodobně by na nějakou dobu zmizelo slunce a klimatické změny by vedly k nedostatku potravin, a tím i ke snížení lidské populace. Oproti tomu hurikány či tsunami, kterých se lidé v souvislosti s asteroidy báli nejvíce, by neměly takovou sílu, aby ohrozily svět. Jejich dosah by totiž byl omezen pouze na pobřeží.