Astronomická unie má 100. výročí, slavilo se v pražském planetáriu

Mezinárodní astronomická unie byla založena v roce 1919, ČR se stala jejím členem o tři roky později. Dishoecková uvedla, že oslavy vybízejí k rekapitulaci toho, jak astronomové pokročili v posledních 100 letech ve svém poznání a úvahám, co se může podařit v příští stovce let. Pod hlavičkou organizace se letos uskuteční 2500 akcí ve 100 zemích, dodala.

Účastníky dnešního setkání pozdravil i bývalý sekretář unie z let 1967-1970 Luboš Perek, který se narodil 26. července 1919, takže je o dva dny starší než IAU.

