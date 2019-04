Ženy žijí déle než muži. Lidé jsou jediný tvor na světě, který to tak má

"Lidé jsou jediný druh, u kterého je známo, že jedno pohlaví žije déle, než druhé," napsali výzkumníci ve zprávě. I když tu existují různé škrkavky, octomilky a někteří savci, kteří jasně ukazují, že jedno pohlaví má v dlouhověkosti přednost. Nicméně dalo se pomocí změn podmínek v potravě a okolí prokázat, že dlouhověkost se dá otočit na druhé pohlaví. Jenže u lidí tomu tak není, v dlouhověkosti vždy zvítězí ženy.

A to je problém, protože se nedají pozorovat podobné změny u zvířat, tak vědci musí pozorovat přímo lidi, a na to se biologové nechtějí moc zaměřovat. Ať už z časových, nebo i finančních úskalí, jak informuje server Science Daily.

"Nevíme, proč se ženy dožívají vyššího věku," řekl vedoucí autor studie Steven Austad. Favorizují ale několik věcí, které tomu napomáhají. Základní rozdíl by mohl být v hormonech, vědci dodávají, že je to možná testosteronem. Dále by se to mohlo týkat oxidativního stresu, mitochondriální kondice, nebo rozdílech v chromozómech X, kdy ženy mají dva.

Největší záhada ale je, že i když se ženy dožívají vyššího věku, tak mají v průměru mnohem horší zdraví a více problémů po celý život. A týká se to nejen západní společnosti, podobné výsledky jsou i v Číně, Indii, Mexiku, Tunisu a mnoha dalších státech.