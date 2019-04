Rose Bentleyová. Zmutovaná žena se dožila 99 let, lékaři její tajemství objevili až po smrti

V chladné laboratoři prosycené zápachem formaldehydu se nacházelo šestnáct mrtvých těl a stejný počet skupin, z nichž každou tvořilo pět studentů. Ti dosud viděli vnitřek lidského těla pouze v učebnicích, v ten den ale měla proběhnout jejich první pitva, při níž budoucí lékaři skutečně zjistí, jak vypadají orgány naživo.

Týmu Nielsena byla přidělena 99letá žena, která zemřela z přirozených příčin. Jmenovala se Rose Marie Bentleyová, ale studenti to tehdy nevěděli. Ctili a respektovali soukromí těch, kteří nabízejí své tělo vědě, a proto jim nebyly poskytnuty žádné další podrobnosti o zemřelých.

Studenti ale brzy zjistili, že s tělem Rose je něco v nepořádku. To následně potvrdil i jejich profesor. Orgány zesnulé ženy totiž nebyly na svém místě. Ve skutečnosti se nacházely úplně někde jinde. Na druhé straně těla.

Celý vnitřek těla zesnulé Rose byl zrcadlově obrácený, čímž se žena zapsala do lékařských knih. Díky tomu, ale i celé řadě dalších abnormalit, je podle CNN považována v medicíně za něco jako jednorožce.

"Myslím, že šance najít jinou osobu, stejnou jako je ona, je jedna ku padesáti milionům," řekl asistent profesora Cameron Walker, který učí na Oregonské univerzitě anatomii. "Nemyslím si, že na to někdy někdo z nás zapomene," dodal.

Studenti měli v onen březnový den hledat srdce, Nielsenova skupina ale začala po chvíli pochybovat o svých lékařských znalostech. Nemohli najít ani ty největší cévy, které do srdce ústí. Nakonec je našli, na druhé straně těla, a namísto toho, aby vedly do srdce, pokračovaly přes membránu, podél hrudních obratlů, nahoru a kolem aortálního oblouku.

O tom, že by někdo trpěl podobnou mutací, lékaři zatím neslyšeli. Překvapení studenti a profesor ale odhalovali další tajemství záhadného lidského těla. Žíly, které typicky míří do jater a dalších části hrudní dutiny, buď chyběly, nebo rostly z neobvyklých míst. Pravá plíce měla namísto tří pouze dva laloky, zatímco pravá síň jejího srdce byla dvakrát tak velká, než má být.

Namísto toho, aby měla žaludek vlevo, byl její žaludek na pravé straně. "Její játra, která se obvykle vyskytují převážně na pravé straně, byla převážně vlevo. Její slezina byla na pravé straně namísto jejího normálního výskytu vlevo. A zbytek jejího trávicího traktu byl úplně obráceně," popisuje Walker.

Mutace způsobující zrcadlové obrácení orgánů, odborně nazývaná situs inversus, se vyskytuje pouze u 1 z 22 000 dětí a je vždy spojována s těžkou vrozenou srdeční vadou. Většinou se na ni přijde v počátcích těhotenství, během prvního až druhého měsíce.

Většina dětí s touto diagnózou umírá těsně po narození, pouze zhruba 10 procent lidí se s tímto onemocněním dožije pěti let věku. Dospělosti se nedožije prakticky nikdo, jejich srdce to zkrátka nevydrží. Dosavadní lékařské záznamy ukazují, že nejdéle žijící lidé s převrácenými orgány se dožili 73 a 13 let.

Rose ale byla anomálií. Na rozdíl od ostatních totiž žádnou srdeční vadou netrpěla. A i přesto, že jí některé vnitřní části těla chyběly, se dožila téměř sta let, aniž by kdokoliv zjistil, že její tělo podlehlo podivné mutaci.

Rose Marie, rozená Phelpsová, přišla na svět v roce 1918 ve Waldportu, v malém městečku na pobřeží Oregonu. Byla nejmladší ze čtyř dětí a ačkoliv se vyučila kadeřnicí, věda jí vždy fascinovala. "Během druhé světové války se dobrovolně přihlásila k jednomu z sesterských sborů," řekla televizi CNN její nejstarší z pěti dcer, osmasedmdesátiletá Patti Helmigová.

Fascinoval jí výzkum neštovic, sama ale byla celý život prakticky zdravá. Jediné, co ji trápilo, bylo chronické pálení žáhy, které lékaři dnes přičítají jejím obráceným orgánům. Rose byla až do své smrti vitální, jezdívala na tábory, na kole, ráda plavala. Nikdo netušil, co v sobě skrývá za tajemství.

Vzhledem k její zálibě v medicíně proto pro ni bylo logické přenechat své tělo univerzitě na výzkumy a výuku. Je ale možné, že sama tak trochu tušila, že je světový unikát. Až po její smrti se totiž zjistilo, že při operaci slepého střeva před desítkami let chirurg zjistil, že se orgán nachází na druhé straně těla, než by měl být. On ale v této věci nepodnikal žádné další testy, a Rose o tom nikdy nikomu neřekla.