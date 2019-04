Užíváte běžně dostupné léky proti bolesti? Vyhoďte je, tvrdí nová studie

Léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou a ibuprofen nám možná zaberu na bolest hlavy, co se bolesti zad týče, tam se míjí účinkem. Tvrdí to studie vědců z George Institute for Global Health, kterou publikovali v magazínu Annals of the Rheumatic Diseases.

Ti analyzovali data více než šesti tisíc pacientů a zjistili, že u většiny pacientů léky bolest zad neutlumily více než obyčejné placebo. Naopak při užívání podobných léků se u lidí zdvojnásobuje šance, že se u nich rozvine krvácení do zažívacího traktu a kardiovaskulární problémy.

"Nesteroidní antirevmatika jsou účinná proti bolest páteře, ale rozdíl ve výsledcích mezi intervenční skupinou a skupinou s placebem není klinicky významný. V současné době neexistují žádná jednoduchá analgetika, která by měla klinicky významné účinky na bolest páteře oproti placebu," uvedli v závěru své studie výzkumníci s tím, že je nezbytně nutné vyvinout nové léky skutečně zabírající na bolest.