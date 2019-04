Průlom v astronomii. První fotografie černé díry odhalena. Sledovali jsme ŽIVĚ

Přelomový objev v astronomii ŽIVĚ (00:00) | zdroj: YouTube

Vědci z mezinárodního projektu Event Horizon Telescope (Teleskop horizontu událostí, EHT) předem nesdělili žádné podrobnosti, média i odborníci ale očekávali unikátní snímky okraje černé díry, tedy horizontu událostí. A to se jim také splnilo.

Vědci dnes poprvé světu představili fotografii černé díry, která je vzdálená 55 milionů světelných let od Země. Přesněji ukázali její okraj, tedy místo kolem černé díry, ze kterého již není možné vyslat ven žádný signál. Samotná černá díra je pak objektem, který kolem sebe křiví čas a prostor tak, že z něj nemůže uniknout ani světlo.

Fotografie zachycuje obří černou díru v centru galaxie Messier 87. Je na ní patrný jasný ohnivý kruh vytvořený světlem zahnutým intenzivní gravitací kolem černé díry, která je 6,5miliardkrát masivnější než naše Slunce, sdělili vědci.

Teleskop horizontu událostí je globální projekt mezinárodní spolupráce, který byl zahájen v roce 2012. Propojením devíti radioteleskopů na několika kontinentech vznikl virtuální teleskop, jenž umožnil sledovat okolí černé díry, která je vzdálená přibližně 54 milionů světelných let od Země.

Podle vyjádření Evropské komise se hranice moderní vědy posunuly opět o kus dál. "Tento významný vědecký úspěch představuje revoluční změnu, pokud jde o naše chápání černých děr, potvrzuje předpovědi Alberta Einsteina v jeho obecné teorii relativity a naznačuje budoucí směřování výzkumu vesmíru," uvedla komise v tiskové zprávě.

"Je to úžasný úspěch týmu EHT," řekl v souvislosti s dnešní událostí Paul Hertz, ředitel divize astrofyziky v sídle NASA ve Washingtonu. "Před lety jsme si mysleli, že budeme muset postavit velký vesmírný dalekohled, abychom mohli vidět černou díru. Tím, že rádiové teleskopy po celém světě budou pracovat ve shodě jako jeden nástroj, toho tým EHT dosáhl o celá desetiletí dřív," dodal.

Podle Michala Bursy z Astronomického ústavu AV ČR význam zveřejnění snímku spočívá ve dvou věcech - je to první opravdový obrázek černé díry a zároveň je to první výsledek pozorování soustavou radioteleskopů.

"Na Zemi už teď nemůžeme sestrojit nic, co by mělo lepší úhlové rozlišení. Tohle je limit, protože zeměkouli nenafoukneme, kdybychom chtěli lepší dalekohled, tak se s tím musíme vypravit do vesmíru," řekl Bursa k soustavě radioteleskopů projektu EHT.

Co je to černá díra?

O tělesu, z něho nedokáže uniknout dokonce ani světlo, poprvé psal v roce 1783 anglický geolog John Michell. V roce 1796 podpořil stejnou myšlenku francouzský matematik Pierre Simon de Laplace.

Poprvé ale teorii černých děr definoval až Albert Einstein v roce 1915. Vypracoval teorii gravitace nazvanou obecná teorie relativity a tvrdil, že gravitace nepůsobí jako síla, ale jako důsledek zakřivení časoprostoru.

Desítky let ale byla existence černých děr založena na pouhých teoriích. Mělo se za to, že je není možné spatřit, ale že opravdu existují. To v únoru 2016 potvrdila zpráva amerických vědců, kteří poprvé zachytili takzvané gravitační vlny, jejichž existenci právě v rámci své teorie relativity Einstein předpověděl.

Teorii o černých dírách se věnoval i známý britský astrofyzik Stephen Hawking. Dosud však astronomové nemohli černé díry pozorovat přímo, byť o jejich existenci mají již mnoho nepřímých důkazů. To by se ale dnes mohlo změnit a podle očekávání by mohli světu ukázat první fotografii černé díry.