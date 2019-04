ŽIVĚ: Průlom v astronomii. Vědci z celého světa svolávají tiskové konference

Přelomový objev v astronomii ŽIVĚ (00:00) | zdroj: YouTube

Vědci z mezinárodního projektu Event Horizon Telescope (Teleskop horizontu událostí, EHT) předem nesdělili žádné podrobnosti, média i odborníci ale očekávají unikátní snímky okraje černé díry, tedy horizontu událostí.

Jde o místo kolem černé díry, ze kterého již není možné vyslat ven žádný signál. Samotná černá díra je pak objektem, který kolem sebe křiví čas a prostor tak, že z něj nemůže uniknout ani světlo.

O tělesu, z něho nedokáže uniknout dokonce ani světlo, poprvé psal v roce 1783 anglický geolog John Michell. V roce 1796 podpořil stejnou myšlenku francouzský matematik Pierre Simon de Laplace.

Poprvé ale teorii černých děr definoval až Albert Einstein v roce 1915. Vypracoval teorii gravitace nazvanou obecná teorie relativity a tvrdil, že gravitace nepůsobí jako síla, ale jako důsledek zakřivení časoprostoru.

Desítky let ale byla existence černých děr založena na pouhých teoriích. Mělo se za to, že je není možné spatřit, ale že opravdu existují. To v únoru 2016 potvrdila zpráva amerických vědců, kteří poprvé zachytili takzvané gravitační vlny, jejichž existenci právě v rámci své teorie relativity Einstein předpověděl.

Teorii o černých dírách se věnoval i známý britský astrofyzik Stephen Hawking. Dosud však astronomové nemohli černé díry pozorovat přímo, byť o jejich existenci mají již mnoho nepřímých důkazů. To by se ale dnes mohlo změnit a podle očekávání by mohli světu ukázat první fotografii černé díry.