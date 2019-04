Může černá díra zničit Zemi? Vědci z NASA odpovídají na ožehavé otázky

Na internetu se od zveřejnění první fotografie objevila řada dohadů a domněnek, co by mohla černá díra napáchat v blízkosti Země. NASA na ty nejpalčivější otázky odpověděla už v roce 2014, nyní se ale rozhodla v souvislosti s nově zveřejněnou fotografií tyto otázky a odpovědi opět připomenout.

Jak velká je černá díra?

NASA definuje tři typy černých děr. První z nich zvaný primordinální je velký asi jako atom, váží ale zhruba stejně jako velká hora. Druhý typ černých děr, zvaný hvězdný, je nejběžnější a váží zhruba stejně jako 20 Sluncí, v průměru ale dosahuje velikosti pouze asi 16 kilometrů.

Třetí a největší typ je těžší než jeden milion sluncí a zabírá plochu zhruba celé sluneční soustavy. NASA předvídá, že tyto supermasivní černé díry se nacházejí uprostřed každé větší galaxie. I Mléčná dráha má ve svém centru černou díru, jmenuje se Sagittarius a váží zhruba stejně jako 4 miliony Sluncí, v průměru je ale velká jako jedno Slunce.

Jak černé díry vznikají?

Primordinální černé díry jsou stejně staré jako vesmír, vznikly totiž krátce po Velkém třesku. Hvězdné černé díry vznikají ve chvíli, kdy se masivní hvězda zhroutí sama do sebe. Po takzvaném výbuchu supernovy na místě původní hvězdy zůstává její zhroucené jádro, z něhož v závislosti na mnoha faktorech vznikne neutronová hvězda, resp. kvarková hvězda, nebo právě černá díra.

Supermasivní černé díry, jejíž fotografie byla ve středu zveřejněna, pravděpodobně vznikly ve stejné době jako galaxie, v nichž se nacházejí. Velikost těchto černých děr totiž souvisí s velikostí a hmotností galaxie, v nichž se nacházejí.

Může černá díra zničit Zemi?

Černé díry neputují vesmírem jak se jim zlíbí. Ačkoliv v sobě zakřivují prostor i čas, i ony jsou podřízeny zákonům gravitace. Proto se chovají stejně jako jakékoliv jiné objekty ve vesmíru.

Na to, aby mohla černá díra nějakým způsobem ohrozit Zemi, by se musela nacházet velmi blízko naší sluneční soustavy. A to je nepravděpodobné.

Pokud by černá díra o stejné hmotnosti nahradila Slunce, ani tak by ke zničení Země nedošlo. Působila by totiž stejnou gravitací jako Slunce, a proto by se naše sluneční soustava nijak nezměnila.

Změní se Slunce v černou díru?

Slunce nemá dostatek hmotnosti na to, aby se zhroutilo do černé díry. Za několik miliard let, až bude na konci své životnosti, se změní v obří červenou hvězdu. Jakmile vyčerpá veškeré své palivo, odhodí své vnější vrstvy a změní se v zářící kruh plynu, který se nazývá planetární mlhovina. Nakonec ze Slunce zůstane jen takzvaný bílý trpaslík.