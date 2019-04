Unikátní výzkum NASA: Co udělá s člověkem pobyt ve vesmíru?

Scott Kelly pobýval na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) v období 2015 a 2016, zatímco Mark, který býval rovněž astronautem, zůstal na Zemi. Biometrické údaje bratrů Kellyů dokumentovalo 84 odborníků z 12 univerzit. Zajímali se o změny na buněčné úrovni, fyziologický stav i poznávací funkce. Studie, jež vyšla v odborném časopise Science, je označována za "nejúplnější přehled reakce lidského organismu na vesmírný let".

Andy Feinberg z univerzity Johnse Hopkinse, který se výzkumu zúčastnil, řekl, že coby dvojčata mají bratři Kellyové "v zásadě shodný genetický kód", takže všechny změny zdokumentované za Scottovy cesty lze přičíst pobytu vesmíru.

