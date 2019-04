Vědci žádají veřejnost o pomoc. Potřebují vybrat jméno

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Trojice amerických vědců žádá veřejnost o pomoc s výběrem jména pro malou planetku na okraji sluneční soustavy. Vědcům je známa pod označením 2007 OR10 již téměř 12 let, zatím se však nerozhodli, jak ji nazývat. Vesmírný objekt má zhruba poloviční velikost oproti Plutu, je to tedy největší zatím nepojmenované těleso ve sluneční soustavě, informoval list The New York Times.