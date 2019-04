Dokáže někdo přežít beze spánku? Vědci učinili pokus a zveřejnili překvapivé výsledky

Podle serveru Live Science neexistuje jediný živý tvor, který by dokázal přežít bez potřeby spát. Někteří tvorové jsou aktivní přes den, jiní v noci, spánkovou potřebu ale pociťuje vše živé na planetě.

Proč tomu tak je? To zatím nikdo neví. Vědci totiž dodnes nepřišli na to, jaký je ke spánku vlastně důvod. Ví se, že regeneruje mysl i tělo po fyzické stránce, proč nám ale nestačí si jen lehnout? Proč u toho musíme spát? To nikdo neví.

Vědci se na to snaží přijít od 90. let 19. století, kdy začaly první pokusy se spánkovou deprivací u zvířat. Výsledky ale byly vždy stejné, zvíře, které nenechali vyspat, nakonec zemřelo.

Samotná příčina smrti ale dodnes zůstává neznámá. Jak může nedostatek spánku zapřičinit selhání organismu? Opět další otázka, na kterou nikdo nemá odpověď.

Tu se nyní odborníci snaží najít u tvorů, kteří si vystačí s pozoruhodně krátkým spánkem. Ti by podle vědců mohli při správném pochopení vysvětlit, proč potřebujeme spát.

Jedním z takových tvorů jsou samiček octomilek. Těm stačí spát pouze pár minut denně a i když jim vědci zkrátili dobu vyhrazenou ke spánku jen na několik málo procent oproti jejich průměrné době, nezemřely.

V roce 2016 vědci zjistili, že ptáci dokáží spát za letu střídavě jednou mozkovou hemisférou, nebo oběma. Doba, kterou stráví spánkem, je ale podstatně kratší, než kdyby byli na zemi. Jak je to možné opět nikdo nedokáže s určitostí vysvětlit.

Jediné, co stoprocentně víme je, že každý tvor na světě potřebuje spát. Proč a proč tak dlouho ale nikdo neví.