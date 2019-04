Úspěch českých vědců: Na svět pomohli dětem z neoplodnitelných vajíček

Do redakce serveru EuroZprávy.cz dnes doputovala zpráva o velkém českém vědeckém úspěchu. Tým vědkyně Zuzany Holubcové vyvinul na reprodukční klinice Reprofit unikátní metodu zralosti vajíček, kterou na titulní straně otiskl prestižní odborný časopis Journal of Assisted Reproduction and Genetics. Takového úspěchu dosáhli čeští vědci vůbec poprvé.

„Ne každá žena, která podstupuje stimulaci vajíček na reprodukční klinice, reaguje podle šablony. Některým pacientkám nestačí vajíčko úplně dozrát, což před odběrem nelze poznat. Pokud však dojde k umělému oplodnění nedozrálého vajíčka, je šance na úspěšné těhotenství značně snížená,“ říká doktorka Zuzana Holubcová.

Holubcová vzpomíná na případ, kdy ženě odebrali 17 vajíček, která se ukázala jako nedostatečně zralá, tím pádem nevhodná k oplození. Po několikahodinovém čekání 12 z nich dozrálo a léčený pár se dnes může těšit ze zdravého chlapce. Další tři zamražená embrya pak čekají na budoucí použití.

S pomocí nové metody zvané polarizační mikroskopie umí odborníci vyšetřit zralost vajíček předtím, než jsou uměle oplodněna a zavedena do dělohy. Pokud ještě nejsou zralá, lékaři je mohou nechat ještě několik dalších hodin zrát na misce. Použití polarizační mikroskopie tak umožňuje doktorům optimálně načasovat injekci spermie do vajíčka.

„Je to šance i pro ženy, které by jinak nemohly otěhotnět,“ vysvětluje Holubcová. Potenciál metody ověřovali na klinice více než dva roky, nejprve na dárcovských vajíčkách, následně i na vajíčkách 200 pacientek, které se zařazením do studie souhlasily. Výsledkem je narození 60 dětí, z toho 12 dětí z vajíček, která byla obecně považována za neoplodnitelná.

Naopak záhadou stále zůstává, proč u některých žen vajíčka v obvyklém termínu nedozrají. „I na běžné léky reagujeme odlišně. Stejně je tomu s reakcemi žen na hormonální léčbu,“ konstatuje Holubcová.

Ve světě reprodukční medicíny jde o velkou událost. „Léčba neplodnosti v Česku má v zahraničí zvuk od dob profesora Pilky, zakladatele asistované reprodukce v Československu. A takové úspěchy tento zvuk ještě posilují,“ zdůrazňuje ředitel reprodukční kliniky Jonáš Vokřál.