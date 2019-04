Průlom v medicíně: Na univerzitě v Tel Avivu "vytiskli" srdce i s cévním systémem

Novinářům výzkumníci ukázali nehybné srdce o velikosti třešně plovoucí v tekutině. "Je to poprvé, co bylo s pomocí tiskárny vytvořeno celé srdce s buňkami a cévami. A je to také poprvé, kdy byla použita tkáň a buňky pocházející od pacienta," řekl profesor Tal Dvir, který výzkum vedl.

Orgán má velikost králičího srdce a ještě není funkční. Dvir ale sdělil, že "vytištění" srdce lidského předpokládá využití stejné technologie.

TAU scientists 'print' world's first 3D heart with human tissue! We hope @FacultyTau will now be able to save even more lives. | https://t.co/l7rzTcj0vd