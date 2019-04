Je na Marsu život? Meteorit má potvrzovat starou teorii NASA

Dr. Ildiko Gyollai a jeho tým z maďarské akademie věd prostřednictvím různých metod prozkoumali prostřednictvím různých metod tenkou sekci meteoritu, oficiálně známého jako ALH-77005. Např. pomocí mikroskopů a infračervené technologie analyzovali jeho strukturu.

Výzkumníci též prozkoumali minerály a jiné materiály obsažené v kameni a uskutečnili izotopické testy, aby zjistili, zdali obsahuje chemické komponenty nutné k životu.

Badatelé došli k závěru, že meteorit obsahuje „biosignatury“, které dle vědců vypadají jako textury a rysy zanechané na kameni mikrobiálními organismy. Tyto mikroskopické vlákna zřejmě ukazují na přítomnost bakterie, která přežila díky konzumaci železné rzi.

Toto zjištění se dá potvrzovat dřívější tezi výzkumníků NASA z roku 1996, kteří o možnosti existence bakterie z Marsu živící se konzumací železné rzi hovořily na základě průzkumu prvního meteoritu tohoto typu, známého jako ALH 84001. Podle vědců v té době však bylo nemožné posoudit, zdali tyto rysy byly organického či neorganického původu.

Podle vědců ALH 84001 byl vytvořen před čtyřmi miliardami let na Marsu a přistál na Zemi asi 13 000 let zpátky. Americký prezident Bill Clinton vyzdvihl tuto časovou šíři ve své řeči na oslavu objevu, který „když bude potvrzen, bude zcela jistě jeden z nejvíce ohromujících pohledů do našeho vesmíru, který věda kdy odkryla“ a to z toho důvodu, že 84001 hovoří „přes miliardu let“ o „možnosti života“.

84001 byla nalezen v oblasti Allan Hills v Antarktidě americkými výzkumníky v roce 1984. 77005 byl nalezen na misi japonského národního institutu polárního výzkumu v letech 1977-1978.