Kamera natočila v oceánu zvláštního tvora. Nepodobá se ničemu známému, nikdo neví, co je zač

„Normálně mám docela jasnou představu, co uvidíme“, tvrdí Alan Jamieson, vrchní vědec expedice,, která natáčela video pro Discovery Channel. Objev ale i jeho překvapil. „Vypadalo to vážně uměle – valí se to temnotou a najednou se to otočí a vy jste jako, ‘Ježíš, to je nějaký druh zvláštní medúzy’.“

„Není to tak často, že vidíme něco, co je tak neobyčejné, že nás nechává beze slov,“ uvedl Jamiseon. „V tomto bodě si nejsme zcela jisti, jaký druh to byl, ale zjistíme to v pravý čas.“

Kamera zachytila podivného tvora (0:26) | zdroj: YouTube

Jamieson narazil po objevu na video japonských vědců, kteří narazili na podobné stvoření a promluvil si s nimi o tom. „ Došli jsme k závěru, že se to nazývá pláštěnec, což je sumka.“ Vědec přiznává, že i tak si stále nejsou jistí, co přesně zvláštní tvor je. „ Nemá to ve skutečnosti obecné jméno, protože my si nejsme zcela jisté, co to je.“

Podle Jamiesona tvor nicméně zcela jasně vypadá jako pláštěnec, kteří obvykle bývají připevněni k mořskému dnu. Že takto byl připevněn i tento tvor, naznačuje i jeho dlouhé chapadlo.

Důvodem, proč se tento tvor není nyní přichycen, mohou jiné odlišné podmínky, které vládnou v příkopu. „ Příkopy bývají docela seismické,“ poukazuje skotský vědec. Přichycením k mořskému dno hrozí pláštěnce, že bude v případě zemětřesení pohřbena a proto se musela pozvednout a používat velmi dlouhé chapadlo.

Cílem Five Deeps Expedition v Jávském příkopu je objevit a získat první biologické vzorky z nejhlubší lokaci v oblasti a tak poskytnout vědecké komunitě hlubší vhled do jeho unikání biologie. Zároveň má za cíl prokázat, že navzdory obecnému podvědomí Jávský příkop nebyl nejhlubší místo v Indickém oceánu.