Co s tělem udělá šest měsíců ve vesmíru? Pro astronauty je obtížná i běžná chůze

Feustel absolvovoval ve vesmíru celkem čtyři mise. Celkem strávil ve vesmíru 226 dní, z toho 61 hodin a 48 minut ve volném kosmickém prostoru.

Naposledy Feustel na palubě Mezinárodní vesmírné stanice strávil v kuse 197 dní, což je standardní délka mise. A po celou tu dobu byl v mikrogravitaci. Háček je v tom, že lidé nejsou stavění na pohyb ve stavu beztíže.

Když lidské tělo není neustále namáhané sílou gravitace, svaly atrofují a kosti ztrácí svou hustotu při asi 10tinásobku rychlosti osteoporózy.

Když se astronauti vracejí po určitém čase ve vesmíru na Zemi, mohou pociťovat vážné závratě, jak se jejich smysl pro rovnováhu opět přizpůsobuje Pohyb je pro ně mnohem těžší, než si umíme představit.

Feustel, který sebou při svých misích vzal do vesmíru Nerudovy Písně kosmické, českou vlajku i Krtečka, po svém návratu zveřejnil video, které ukazuje, jak velké měl při návratu na Zemi potíže.

Welcome home #SoyuzMS09 ! On October 5th this is what I looked like walking heel-toe eyes closed after 197 days on @Space_Station during the Field Test experiment...I hope the newly returned crew feels a lot better. Video credit @IndiraFeustel pic.twitter.com/KsFuJgoYXh