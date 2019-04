Konec odpadu v oceánu? Startuje největší čistící systém na světe

Nezisková organizace Cleanup Ocean, založená v roce 2013 tehdy osmnáctiletým Holanďanem Boyanem Slatem, investovala 20 mil. dolarů do přípravy čistícího systému, který by mohl plastům plavícím se v oceánu vystavit konečnou.

V severním Pacifiku se totiž nachází oceánský vír, v němž se zachytil plastový odpad vypouštěný do oceánu především z Číny. Čistící systém by mohl odstranit 1,8 biliónů kusů odpadů nacházejících se v lokalitě. Problém s plastovým odpadem v oceánu je pozorován již od 80. let.

Čistící systém již vyrazil z přístavu v San Francisku a za několik týdnů se dostane k proudům s plastovým odpadem. Technologie chce využít právě oceánských proudů, které plasty unáší, k pohánění tak aby zachycoval plasty v místech, kde jsou proudem nejintenzivněji unášeny a vyskytují se tam v největší hustotě.

Čistící systém je tvořen sérií pospojovaných plovoucích bariér ve tvaru písmena U. Je zkonstruován tak, aby byl tlačen mořskými proudy, vlnami a větrem napříč víry, které tvoří masy plastového odpadu v oceánu. Měl by dosahovat větší rychlosti a díky tomu sbírat z oceánu plastový odpad.

Vše je sledováno prostřednictvím satelitní navigace, až se čistící systém naplní, přijede k němu loď, která odpad odveze na pevninu, kde bude recyklován. Takovýchto lapačů bude fungovat na oceánu 60.

Každý z nich bude schopen za rok posbírat přes 70 tun plastových odpadků. Každých pět let provozu by se mělo podařit uklidit 50 % pacifického odpadu.

Důležitým úskalím oceánského úklidu je snaha sbírat plasty, ale nikoliv mořské organismy. Vlečnou síť na odpadky by měly být ryby schopny podplavat, nicméně jestli se mořští živočichové nebudou zachycovat do pasti na odpadky, se teprve uvidí.