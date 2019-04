Jihomoravský kraj fandí vědě: V Brně se bude konat 2. ročník Science Party

Letošní 6. květen bude opět věnován oslavě vědy. Od 17 do 22 hodin se uskuteční 2. ročník Science Party Brno. Tentokrát na téma Voda, téma, které stále více rezonuje společností. Netradiční oslavu vědy v prostorách Otevřené zahrady na ulici Údolní pořádá komunita Science Party Brno, Středoevropský technologický institut CEITEC, Hvězdárna a planetárium Brno a Nadace partnerství.

Co čeká návštěvníky?

Setkáte se zde s vědci, popularizátory vědy a nadšenci do bádání všeho druhu. Akce, která je součástí projektu Jihomoravský kraj fandí vědě, má za cíl upozornit veřejnost na důležitost vědy pro moderní společnost.

Během večera budete moci zažít zábavný vědecký program, přednášky a workshopy. Celý večer zpříjemní brněnský jazzový kvartet Jazzová Razie a olomoučtí Dirty Old Dogs.

Součástí večera bude i unikátní panelová diskuze mladých vodních profesionálů (YWP CZ). VIDA! science centrum se opět představí se svoji ohňovou show Aqua Et Ignis, vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity Bioskop si naopak připravilo workshop pro malé i dospělé. Rozvoji Brna se mohou účastníci věnovat skrze sběr místních inovativních projektů do soutěže „European Capital of Innovation – iCapital Award“.

V programu nebude chybět ani vědecká stand-up show nebo pozorování hvězdné oblohy pomocí dalekohledů Hvězdárny a planetária Brno.

Na akci si každý najde to svoje, od nejmenších po dospělé.

Aktuální program a další informace najdete zde https://www.facebook.com/events/583192272186569/ anebo http://www.scienceparty.cz