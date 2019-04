Sever na jihu? Zemi jednou za tisíce let potká podivná anomálie

Magnetické pole země není stabilní. Přes 100 let víme, že magnetické pole slábne přibližně o 5% za století. Co to však znamená, ptá se web news.com.au? Podle některých vědců hrozí to, co známe z některých hollywoodských katastrofických filmů – výměna pólů. Tedy jižní pól planety by se stal severním a severní jižním.

Tento proces se podle vědců na Zemi děje jednou za 300 000 až 780 000 let. Podle většiny vědců tedy již máme zpoždění. První varovné vlnění se prý objevilo již před 40 000 léty.

Podle vědců studujících Jihoatlantickou anomálii, což je místo v kde se radiační pás přibližuje nejblíže k planetě a je zde zvýšená radiace, se kvůli změnám v magnetickém poli Země, které generuje pohyb v jádru planety, se tato anomálie se rozšiřuje. Předpokládá se, že přelet nad Jihoatlantickou anomálií zapříčinil poruchu počítačů na ISS a raketoplánech.

Naposledy před výměnou pólů varovala vědecká novinářka Alanna Mitchell, ve své knize, která vyšla v únoru, ve které lidem doporučuje připravit se na katastrofu.

Jiní vědci jsou však skeptičtí. „Nemáme žádný důkaz, že k výměně pólů v dohledné době dojde,“ uklidňuje Sanja Panovska z Německé výzkumného centra pro studium geologických věd, „V minulosti již podobné výkyvy byly a nevedlo k výměně pólů.“

Vědci se nedokážou ani shodnout, jaký by výměna pólů měla vliv na lidskou společnost. Paleontologický výzkum zatím neprokázal, že by v době předpokládané výměny pólů došlo k masovému vymírání. Podle některých dojde k naprostému zhroucení sítí, a společnost se zhroutí.

Podle jiných nelze očekávat více, než rozkolísání a zeslabení magnetického pole Země. To povede k tomu, že polární záře bude barevnější, a bude vidět i v nižších zemských šířkách. Kdy se tak stane? Vědci krčí rameny. Jednoduše nemají dost údajů, co výměna pólů pro lidstvo bude znamenat a kdy se stane.