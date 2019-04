NASA se připravuje na katastrofický dopad smrtících meteoritů. Nevíme o nich dost, přiznávají vědci

Simulace hypotetického dopadu asteroidu bude prezentována na konferenci IAA Planetary Defence Conference, která se bude konat v College Parku v Marylanu, která se bude konat od 29.dubna do 3. května. Záznam z konference bude dostupný online.

Scénář simulace předpokládá pád asteroidu o velikosti 100 až 300 metrů v dubnu roku 2027. Podle expertů z NASA je jen malá pravděpodobnost, že by skutečně v tuto dobu k něčemu takovému došlo. Podle predikcí je je 1% šance, že by tento hypotetický asteroid zasáhl zemi.

„Tato cvičení skutečně pomohla nám v komunitě planetární obrany pochopit, co naši kolegové na straně řízení katastrof potřebují vědět," uvedl ve svém prohlášení Lindley Johnson, důstojník Planetární obrany NASA. „Toto cvičení nám pomůže rozvinout efektivnější komunikaci mezi námi a našimi vládami."

Simulace NASA je součástí rozsáhlejšího programu, který je navržen tak, aby splňoval požadavky Národního strategického a akčního plánu pro připravenost na objekty blížících se k Zemi( National Near-Earth Object Preparedness Strategy and Action Plan), který představil Bílý dům.

NASA spolupracuje s dalšími vesmírnými agenturami, např. s Evropskou kosmickou agenturou (European Space Agency) či s Mezinárodní výstražnou sítí před asteroidy (International Asteroid Warning Network) založenou OSN na detekci objektů blížících se k Zemi (Near-Earth Object – NEO). Za tyto objekty je považován asteroid nebo kometa, která se přibližuje k oběžné dráze Země.

V technických termínech, za NEO je zvažován ten objekt, který je uvnitř trajektorie 1,3 astronomických jednotek (střední vzdálenost Země od Slunce) a je uvnitř trajektorie 0,3 astronomických jednotek, což je přibližně 45 miliónů kilometrů, orbity Země. Za „potencionálně nebezpečné“ jsou považovány ty objekty, které se k Zemi přiblíží na vzdálenost 7,4 miliony kilometrů.

Doposud bylo objeveno asi 18, 911 NEO, přičemž 893 má více než jeden kilometr. Úkolem NASA je především identifikovat NEO, které mají šířku 140 metrů a víc. Kdyby takový NEO narazil do Země, uvolnilo by to energii odpovídající 100 megatunám TNT, což by poškodilo celé regiony a dokonce i kontinenty. Dnes se ví jen o 8 343, což je asi třetina odhadovaného množství 2 500 NEO, které jsou mají velkost 140 metrů a více, uvádí server Scientific American.

Problém však představují i ty menší objekty, poukazuje server news.com.au. V prosinci minulého roku explodoval nad Beringovým mořem meteor s energií odpovídající 10 atomovým bombám z Hirošimi (173 kilotunám TNT). Meteor byl asi 10 metrů velký.

Ještě větší destrukci způsobila exploze meteoritu nad ruským Čeljabinskem před šesti lety. Těleso mělo velikost asi 19 metrů a explodovalo silou odpovídající 15 atomovým bombám z Hirošimi( asi 500 kilotun TNT). Vzniklá tlaková vlna dosáhla vzdálenosti až 100 kilometrů a vedla k zranění 1 500 lidí (většina byla zraněna kvůli padajícímu sklu) a poničení 7 tisíců budov.

Díky své poměrně malé velikosti se tyto NEO poměrně špatně odhalují. 90% NEO objektů menších než 50 metrů doposud nebylo objeveno. A ty objekty, které byly objeveny, se takřka všechny byly následně ztraceny kvůli nedostatečné znalosti jejich oběžných drah, upozorňuje Scientific American.

NASA ve spolupráci s vesmírnou společností SpaceX chystá společný test, při kterém by byl eliminován přibližující se asteroid, který má zhruba 800 metrů. Vyslaná raketa by měla být schopná vyslat elektronický impulz, který by následně změnil trajektorii asteroidu a vychýlil jej mimo Zemi. Operace „DART" (Double Asteroid Redirection Test) by se měla uskutečnit v říjnu 2022.