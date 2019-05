Věk robotů se blíží: Které profese již brzy zaniknou?

„Každá rutinní práce definovatelná matematickou nebo logickou rovnicí bude v ohrožení,“ uvedl pro web workandmoney.com John Publiano, expert na problematiku robotizace práce. Každá práce, která je neprogramovatelná, bude v budoucnosti obsloužena roboty.

Na druhou stranu podle Pugliana vstup robotů na trh neznamená automatický konec lidských zaměstnanců, ale díky možnosti nahradit pracovníka robotem, bude uplatnění v profesi obtížnější.

V Česku se každému vybaví operátoři u výrobních linek, ale nejen oni jsou ohroženi robotizací práce. Následující výčet shrnuje další ohrožené profese.

1) Právníci

Svět se bez právníků pravděpodobně nikdy neobejde, ale řadu činností již za ně počítače dělají dnes. Sofistikované algoritmy budou schopny právo efektivně vykládat. Dozajista však pro právníky zůstane prostor v situacích, které zahrnují lidské emoce, a těch je při páchání trestné činnosti dost.

2) Rádioví hlasatelé a DJové

V Česku již dávno vymizeli televizní hlasatelé (vzpomeňme alespoň Alexandra Hemalu) a podobný osud dost možná čeká i ty v rádiích. Lidé čím dál vice upřednostňují hudbu dle vlastního výběru prostřednictvím YouTube nebo Spotify. Zájem o živé vysílání v rádiu tak klesá a sním i zájem o lidské moderátory.

3) Pošťáci

Poštovním poukázkám již odzvoňuje a ani doručování balíků nebude vyžadovat příliš lidské práce. Automatické schránky a výdejny zminimalizují poštovní práci na minimum.

4) Pracovníci cestovních agentur

S rozvojem internetové nabídky zájezdů a dovolených zájem o nákup u prodejce v cestovní kanceláři upadá. Podle posledních trendů profese zanikne takřka úplně.

5) Knihkupci

Již dnes se většina knih prodá přes internet a dá se očekávat, že internetový prodej knih převálcuje prodej v kamenných obchodech. Navíc stoupá počet knih čtených v elektronické podobě, tudíž prodávání knih v klasických knihkupectvích ustoupí.

6) Střední management

Lidé kteří organizují práci v kancelářích budou v budoucnosti nepotřební, vše totiž lze vyřešit použitím softwaru. Nicméně pracovní síly se přenesou na jiné manažerské posty.

7) IT administrátoři

Ajťaci, kteří se starají o správný chod počítačů budou na ústupu. Jejich práce nezanikne, ale pravděpodobně se zaměstnanci kanceláři s IT specialisty v živé podobě nesetkají. Počítače budou čím dál více propojené cloudem a již dnes menší firmy IT služby outsorcují. Zmizí tak pravděpodobně klasičtí firemní IT administrátoři.