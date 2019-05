Záhadní předchůdci člověka: Nález čelisti v Tibetu mění fakta o evoluci

Denisované, pojmenovaní podle Denisovy jeskyně na Sibiři, byli z evolučního hlediska "sestřenice a bratranci" neandertálců a také blízcí příbuzní dnešních lidí. Neandertálci i denisované vymřeli patrně před 30.000 lety, ale zanechali své stopy v genetické výbavě moderních lidí. Asi tři procenta genomu dnešních lidí z Papuy-Nové Guineje pocházejí právě od denisovanů.

"A team of scientists on Wednesday reported that the #fossil belonged to a 160,000-year-old #Denisovan, a member of a lineage of mysterious, #Neanderthal-like humans that disappeared about 50,000 years ago." https://t.co/FPSVim6D4l #Sapiens #Tibet