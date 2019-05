Zemi hrozí katastrofa, může přijít každý den, varuje NASA

Nebezpečné asteroidy létající kolem země nejsou ničím výjimečným. „Kéž bych mohl říct, že jde o události, které jsou výjimečné a jedinečné. Ale nejsou. Lidé musí pochopit, že to, co děláme, není hollywoodský film. Je to naše povinnost vůči této planetě, na které žijeme,“ řekl na konferenci Jim Bridenstine z NASA.

Nejedná se o možné hrozby, ale i události, které se odehrály. Bridenstine připomněl pád meteoru v Čeljabinsku v roce 2013. Během obrovského výbuchu bylo zraněno 1500 lidí v okolí katastrofy a poškozeno 7000 budov.

Statisticky jednou za 60 let na zemi obdobný objekt spadne. Nicméně Země se střetla za posledních 100 let již se třemi meteory.

Bridenstine připomněl také technologickou pokročilost lidstva. Ve srovnání s dinosaury, kteří kvůli podobné události pravděpodobně vyhynuli, lidé mají vesmírný program. NASA analyzovala třetinu z 25 000 potencionálně nebezpečných objektů.

Efektivní v obraně před střetem s asteroidem by mohl být systém Space Lunch, který má být použit během další mise na Měsíc v roce 2024. Na projektu spolupracuje NASA se společností Space X. Cílem operace je vyslat raketu, která se střetne s asteroidem a díky střetu změní jeho trasu.