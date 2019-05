Před jaderným výbuchem máte 15 sekund na záchranu života. Jak na to?

Pokud se člověk nachází v místě, na které nukleární bomba zamířila, nemá příliš možností, prakticky žádné, jak se zachránit. Kdokoliv v centru výbuchu bude zabit okamžitě, ať už tlakovou vlnou nebo vypuštěnou radiací. Jediné, jak by člověk mohl takový výbuch přežít je, že by se mu stalo to, co se děje komiksovým postavám a zrodil by se jako hrdina nebo padouch. Ale i to bývá trudná existence.

Možnost přežití tedy závisí na tom, jak daleko od místa výbuchu člověk se nachází a jak rychle zareaguje a uteče do bezpečí. "Pokud vidíte záblesk světla, který je zářivější než cokoliv, co jste kdykoliv viděli a cítíte to jako slunce, tak je to pravděpodobně nukleární exploze. Není mnoho věcí, co se řadí do této kategorie," tvrdí nukleární historik Alex Wellerstein z Stevens Institute of Technology.

"Nestůjte tam a netvařte se jako hlupáci, protože můžete mít okolo 10 až 15 sekund něco učinit. A co uděláte v těchto 10 až 15 sekundách může skutečně zachránit váš život," doporučuje Wellerstein .

Americké ministerstva vnitřní bezpečnosti radí občanům, aby jakmile, co zahlédnou záblesk nukleárního výbuchu nebo pokud byli předběžně varováni, aby si hned našli nějaký úkryt. Ten je ochrání před létajícím sklem a padajícími budovami. Pak, pokud nejsou v okamžitém nebezpečí, by se dle Wellersteina měli přeživší vydat do silnějšího chráněného prostředí, např. co nejhlouběji do podzemí to půjde, protože ihned po výbuchu přijde radioaktivní spad.

Tímto útočištěm však nemůže být auto, které dle Brookeho Buddemeiera, specialisty na radiaci z Lawrence Livermore National Laboratory, neposkytuje dostatečnou ochranu před výbuchem a především radioaktivním spadem. Řízení auta okamžitě po výbuchu se nedoporučuje i proto, že ulice budou plné trosek a úlomků. Jedinou výjimkou z pravidla "žádné auto" je parkovací dům, který může člověka ochránit, uvádí Buddemeier.

Během jaderného výbuchu jsou nečistoty, úlomky a další částice v obřím oblaku vyneseny vzhůru do atmosféry. Jak vítr tlačí mrak od místa výbuchu, radioaktivní popel padá z mraku. Spad může na místo výbuchu dorazit během jedné hodiny a je nejnebezpečnější během prvních 48 hodin výbuchu. Jeho záření se však exponenciálně rozpadá, což znamená, že ztrácí svou intenzitu poměrně rychle. Po dvou týdnech je záření z výbuchu asi na 1% původní úrovně.

Je tedy důležité neprodleně odejít do útočiště, aby člověk nebyl na začátku výbuchu vystaven vysokým dávkám záření. Ačkoliv katastrofické filmy zobrazují svět po výbuchu jako radioaktivní pustinu, pokud nedojde k spadnutí celého deště jaderných bomb, lze nukleární údery přežít a zotavit se z nich.

Ve světe je nyní 14 900 nukleárních zbraní. Ačkoliv strach vzbuzuje napětí vzbuzuje především napětí mezi USA a Ruskem, případně USA a KLDR, americká vláda na první místo svých 15 katastrofických scénářů uvádí detonaci nukleární zbraně teroristy, uvádí server Business Insider.