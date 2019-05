Peklo pro rodiče: Nejhorší nemoc, jakou vaše dítě může dostat. Šance na přežití minimální

Neuroblastom je nejčastěji se vyskytující mimolebeční nádor, který se projevuje výhradně v dětském věku. Onemocnění je diagnostikováno v 50 procentech případů u dětí do 2 let věku, v 75 procentech do 4 let a v 90 procentech do 10 let věku dítěte.

Pro rodiče se jedná o noční můru a v případě potvrzení diagnózy se jim převrátí život naruby. Neuroblastom totiž velmi rychle metastazuje, nejčastěji přes hematom i lymfu, a u 65 procent dětí jsou metastázy v době diagnózy už přítomny. Nejčastěji se objevují v játrech a kostní dřeni.

V případě diagnózy se využívá léčebných metod podobných u dospělých lidí. Děti je ale snáší mnohem hůře. Lékaři mají k dispozici chirurgickou léčbu, chemoterapii, ale i transplantaci kostní dřeně.

Paradoxně mají větší šanci nemoc porazit mladší děti. U většina dětských pacientů mladších jednoho roku totiž dojde k regresi choroby, což není u nádorů obvyklé.

U starších dětí jsou podle lékařů naopak časté případy, kdy i přes použití nejmodernějších léčebných postupů nádor nemizí a dochází ke smrti. Šance na přežití ale obecně závisí na mnoha faktorech a pohybuje se od 35 % do 95 %.

Nádor postihuje děti ve všech zemích a ani Česko není výjimkou. Objevuje se v jednom případu ze 7000 narozených dětí a ročně tak u nás lékaři diagnostikují asi 15 případů. Jeho příznaky však není lehké poznat.

Nejčastěji lze neuroblastom pozorovat na kůži, která u novorozenců a malých kojenců vypadá jako tmavě modré uzlíky nebo tuhé podkožní uzlíky.

Při metastázách děti většinou děti odmítají chodit nebo sedět a na hlavě a kostech jsou viditelné tuhé rezistence. Metastázy se mohou projevit i otoky očních víček nebo omezenou pohyblivostí dolních končetin a poruchami vyprazdňování. Přesnější diagnózu poté poskytne ultrazvuk.

České zdravotnictví patří k nejpokročilejším na světě a lékařům se v boji s neuroblastomem daří vítězit stále častěji. Přesto jde o noční můru rodičů, neboť žádný si nepřeje, aby jeho dítě trpělo v takto malé věku jednou z nejhorších nemocí vůbec.