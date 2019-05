Nebezpečné 5G sítě? Ohrožují naši schopnost předpovídat počasí, varují meteorologové

Prestižní vědecký magazín Nature upozorňuje na to, že se meteorologové obávají, že vybudování páté generace bezdrátových mobilních systémů by mohlo negativně ovlivnit sběr dat, který provádí meteorologické družice.

Americká vláda zahájila dražby bloků bezdrátových rádiových frekvencí, které mají být použity pro mobilní síť příští generace známé jako 5G. Některé z těchto frekvencí však leží blízko těch, které satelity využívají pro klíčová pozorování Země. V praxi tedy hrozí, že pokud regulační orgány nebo telekomunikační společnosti nepřijmou opatření ke snížení rizika rušení, satelity pozorující Zemi, které létají nad oblastmi Spojených států s bezdrátovým pokrytím 5G, nebudou schopny přesně detekovat koncentrace vodní páry v atmosféře.

Na tato data přitom meteorologové ve Spojených státech a dalších zemích spoléhají při vytváření do svých modelů. Bez těchto informací pravděpodobně utrpí předpovědi počasí na celém světě. „Je to globální problém,“ varuje Jordan Gerth, meteorolog z University of Wisconsin – Madison.

Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA) a Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (MASA) proto vedou jednání s Federální komisí pro komunikaci (FCC), která dohlíží na bezdrátové sítě v USA. NOAA a NASA požádaly FCC, aby s nimi spolupracovala na ochraně frekvencí používaných pro pozorování Země před rušením.

Časopis Nature mluví o tom, že problém spočívá ve faktu, že rádiové frekvence, které budou nové 5G sítě využívat, můžou podle všeho rušit přístroje umístěné na satelitech, jež jsou jádrem moderní meteorologie. Jako konkrétní příklad uvádí frekvenci 23,8 GHz. Vodní pára na této specifické přirozené vlnové délce vydává slabý signál – a právě tato data měří a monitorují meteorologické satelity. Díky tomu pak odvozují a předvídají, jak se budou v následujících hodinách a dnech vyvíjet bouře a jiné meteorologické systémy.

Jenže 5G sítě budou využívat téměř na stejné frekvenci, takže vytvoří signál, který připomíná signál vodní páry. „Nevěděli bychom, že tento signál není zcela přirozený,“ říká Gerth. Kdyby meteorologové zahrnuli tato špatná data do svých modelů, byly by předpovědi méně přesné.

Situace je podle experta podobná tomu, když vedle vás bydlí hlučný soused. Pokud tato osoba zesílí hudbu, hodně hluku pravděpodobně pronikne přes zeď do vašeho bytu. Pokud však dokážete přesvědčit onu osobu, aby svou hudbu ztlumila, budete moci klidněji spát, dodává Gerth.