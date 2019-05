Vědci by zabránili pádu asteroidu za cenu zničení New Yorku, ukázala simulace

V simulovaném scénáři vědci nalezli fiktivní asteroid 2019 PDC, který měl šanci 1 ku 50 000, že zasáhne Zemi. Simulace však stanovila, že v průběhu let se tato šance zvýší a asi 200 metrové těleso skutečně dopadne nedaleko Denveru v Coloradu. Dopad by způsobil, že by se v oblasti vytvořily „nepřežitelné podmínky“ - dokonce i zrna písku by explodovala, uvádí server Gizmodo.

Aby tomu zabránili, vědci by nechali do asteroidu narazit všechny dostupné raketové nosiče, aby jej odklonili. A to by se jim skutečně podařilo, avšak za značnou cenu. Asi 60 metrový kus asteroidu by se dle simulace odlomil a explodoval by přímo na Central Parkem v New Yorku.

Tato exploze by byla 1 000krát silnější než byl výbuch atomové bomby v Hirošimě. Většina obyvatel ve městě by byla zabita, s výjimkou oblasti Staten Island. Naštěstí by v simulaci trvalo 10 dní, než by asteroid na New York dopadl, takže by bylo dost času na evakuaci metropole.

Vědci nicméně uklidňují veřejnost, že New York byl vybrán pro svou známost a že možnost pádu asteroidu na hustě osídlené městské území je poměrně malá vzhledem k velké šíři Země, která sestává z velké části především z vodní plochy.

Simulace měla ukázat, jakým výzvám čelí vědci při obraně země. Na jejím základě podpořili dokončení infračerveného dalekohledu NEOCam, jehož účelem má být pátrání po asteroidech., a posílení výzkumu potencionálně nebezpečného asteroidu Apophis, který se roku 2029 dostane do blízkosti Země.

Vědci též vyzvali k uskutečnění evropské mise Hera, která má změřit výsledky americké mise DART (Double Asteroid Redirection Test). Na misi DART spolupracují vědci NASA s kosmickou společností Space X podnikatele Elona Muska. Cílem operace je prostřednictvím vyslané rakety dosáhnout „kinetického impaktoru“ a odklonit blízký binární asteroid Didymos, která má zhruba 800 metrů napříč. K operaci by mělo dojít v roce 2021.

Ačkoliv se výzkum NASA věnuje odhalení především větších asteroidů, Zemi momentálně trápí ty menší. Před šesti lety např. došlo k explozi meteoritu nad ruským Čeljabinskem. Těleso mělo velikost asi 19 metrů a explodovalo silou odpovídající 15 atomovým bombám z Hirošimy ( asi 500 kilotun TNT). Vzniklá tlaková vlna dosáhla vzdálenosti až 100 kilometrů a vedla k zranění 1 500 lidí (většina byla zraněna kvůli padajícímu sklu) a poničení 7 tisíců budov. Vědci přiznávají, že takové menší asteroidy neumí dost dobře zachytit.