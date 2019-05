Druhou planetu Zemi budou ve vesmíru hledat čeští vědci

"Jednou z velkých otázek je, zda existuje ve vesmíru život mimo Sluneční soustavu. Mise Plato by měla objevit planety podobné Zemi a vzhledem k tomu, že to zde se životem funguje celkem dobře, dá se předpokládat, že na podobné planetě mimo naší soustavu to může být stejně nebo by tam mohl být i život," sdělil ČTK vedoucí českého týmu Petr Kabáth.

Pro 26 kamer, kterými bude sonda Plato vybavena, má jeho tým zajišťovat 33 kontejnerů, které musí být odolné vůči otřesům a splňovat vysoké požadavky na čistotu. "Kamery budou monitorovat velkou část oblohy a budou hledat zákryty a ztemnění vznikající při přechodu planety přes hvězdný disk. Data budou částečně zpracována na palubě a poté poslána na Zem k vyhodnocení," řekl ČTK Kabáth. Dodavatel kontejnerů bude vybrán z českých firem na základě výběrového řízení vypsaném agenturou ESA.

Česká účast bude podpořena ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy příspěvkem ve výši 840.000 eur.

Mise Plato si klade za cíl objevit extrasolární planety, tedy planety obíhající kolem jasných hvězd jiných než Slunce. Nacházejí se v takové vzdálenosti od mateřské hvězdy, která umožňuje existenci vody v kapalném stavu na povrchu planety. "Zatím nebyla objevena žádná soustava, která by se podobala té naší ve vzdálenosti planet od hvězdy. Všechny soustavy, které zatím známe, mají planety blízko své hvězdě, jsou tedy dosti jiné než naše soustava," vysvětlil Kabáth.

Vědci očekávají,že najdou další tisíce hvězd a několik desítek planet podobných planetě Zemi. Kromě toho chtějí podle Kabátha vědět, kolik je planet ve vesmíru, jaké jsou a jak vznikají.