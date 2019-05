Konec světa za dveřmi? Vědci pracují s černým scénářem, chystají se na nejhorší

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Jak by lidé reagovali na informaci, že se blíží definitivní konce světa? To je otázka, kterou si kladou mnozí vědci. Zároveň ale hned dodávají, že jde o psychologický jev, který lze jen velmi obtížně zkoumat, protože není etické financovat studii, v rámci které by bylo třeba přesvědčit lidské subjekty, že má být planeta zničena. Američtí výzkumníci si proto na pomoc vzali počítačovou hru.