Studie varuje před katastrofou: Miliony lidí přijdou o domov, některé města úplně zaniknou

Studie, která byla zveřejněna v pondělí, říká, že hladiny moří mohou růst mnohem rychleji, než se dříve odhadovalo. Důvodem je zrychlení tání ledovců v Grónsku a Antarktidě.

Mezinárodní tým vědců předpovídá, že v nejhorším případě, kdy globální teploty vzrostou o 5 stupňů Celsia do roku 2100, by hladina moře mohla ve stejném období vzrůst o více než dva metry (dvojnásobek horního limitu). Uvádí to ve zprávě panelu pro klimatické změny OSN.

Taková situace by byla „katastrofální", varují autoři studie, která byla publikována v časopise Proceedings of the National National Academy of Sciences. „Je to opravdu strašné," uvedl pro CNN vedoucí studie Jonathan Bamber, profesor fyzikální geografie na univerzitě v Bristolu. „Dva metry nejsou dobrý scénář."

Varuje také, že masové vysídlení lidí v žijících v nízko položených pobřežních oblastech by pravděpodobně vedlo k vážným sociálním otřesům. Představovalo by to také „existenciální hrozbu” pro malé ostrovní národy v Pacifiku. Jejich ostrovy by totiž byly dál neobyvatelné.

Výzkumníci zjistili, že podle extrémního scénáře by pod mořem skončilo 1,79 milionu čtverečních kilometrů, což je plocha větší než rozloha Evropy. Kvůli tomu by bylo v ohrožení až 187 milionů lidí, což je asi 2,5% světové populace.

I když autoři studie uznávají, že šance na nejhorší scénář je poměrně malá, asi jen kolem 5%, jedním dechem dodávají, že by problém neměl být podceňován. „Naše studie naznačuje, že existuje reálné riziko, že je pravděpodobné, že se kvůli tání ledovců velmi podstatně zvýší hladiny moří," dodal Bamber.

Dodal, že lidstvo má poměrně omezenou příležitost, jak se vyhnout některým z nejhorších následků, například vzestupu hladiny moře. „To, co se rozhodneme dělat společně a globálně v příštím desetiletí, bude určovat budoucnost příštích generací z hlediska obyvatelnosti planety a toho, v jakém prostředí budou žít,“ dodal.

Poslední významná zpráva klimatického panelu Organizace spojených národů v roce 2013 předpověděla, že při současné trajektorii hladina moře do roku 2100 vzroste o 52 až 98 cm. Mnozí odborníci však považovali tato zjištění za konzervativní. Vědci se obávají, že současné modely používané k předvídání vlivu masivního tání ledovců mají nedostatky a nedokáží zachytit všechny proměnné..