Vědci ví, jaký je osud Země. Lidstvo ji bude muset opustit

Tvrdí to známý profesor fyziky Brian Cox, který televizi BBC sdělil nepříliš optimistické fakta o budoucnosti Slunce. Je známo, že každá hvězda má omezenou životnost, a v případě Slunce tomu není jinak.

Astronomové zjistili, že pět miliard let pravděpodobně dojde k zániku této hvězdy. A zdroj energie, díky kterému vznikl život, najednou přestane existovat.

"Se svou obrovskou zásobou vodíku vydrží ještě zhruba pět miliard let. Jádro Slunce pak jednoduše praskne, naroste na 200násobek své současné velikosti a pravděpodobně pohltí Merkur. Vyhlídky na život na Zemi tak budou velmi mizivé," tvrdí fyzik.

Pokud tedy bude lidstvo tou dobou ještě existovat, bude muset Zemi opustit. Nepředpokládá se, že by to měl být problém, za takovou dobu budou už pravděpodobně existovat technologie na mezihvězdné lety. Zřejmě už lidé budou dokonce umět teraformovat neobyvatelné planety tak, aby na nich mohl existovat život.

Co se pravděpodobně nezmění je nutnost žít nedaleko jiné hvězdy. Ta je totiž podmínkou pro život jako takový, ale žádná nevydrží věčně. Exploze čeká na každou hvězdu ve vesmíru, ta se po vyhoření následně zhroutí do sebe a promění se v černou díru nebo v neutronovou hvězdu, podle okolností. A lidstvo tak bude odsouzeno k dalšímu stěhování, a tak pořád dokola.

Planety tento osud potkat nemůže, stojí před nimi ale jiná hrozba. Exploze díky vnějšímu zdroji. A tím nejsilnějším ve vesmíru jsou gama paprsky. Ty dokáží vyvolat ty největší výbuchy vůbec a soustředí během několika vteřin tolik energie, kolik vyzáří slunce během deseti miliard let života.

V praxi tak stačí, aby se gama paprsky jen prohnaly kolem Země. Nemusí jí vůbec zasáhnout, mohou proletět i ve vzdálenosti několika desítek světelných let od nás a přesto svou silou spálí vše na prach. Včetně naší planety, která pod vlivem záření exploduje.

To je shodou okolností jediná možnost, jak může planeta vybuchnout. Vědci se totiž domnívají, že i když Země obsahuje tekuté jádro a sužují ji pohyby tektonických desek, tedy zemětřesení, nebo vulkanické erupce a další katastrofy, sama od sebe explodovat nemůže. Přesněji řečeno žádná planeta nemůže samovolně explodovat. A neexistuje nic, co by jí k tomu mohlo dopomoci. Ani jaderné zbraně.