Británie nebyla vždycky ostrov. Byla částí Evropy, pak se stalo něco děsivého

Podle studie zveřejněné v časopise Nature Communications jsou vědci přesvědčeni, že před 450.000 lety přeteklo velké jezero a voda z něj narušila pozemní spojení. Pozdější záplavy pak Doverskou - nebo i Calaiskou - úžinu úplně otevřely.

Studii vedl profesor Sanjeev Gupta z Královské univerzity v Londýně. Otevření Doverské úžiny podle něj bylo jednou z událostí, které definovaly podobu severozápadní Evropy - a rozhodně byla určující pro budoucí podobu Británie. "Pokud by se tato náhodná geologická událost nestala, znamenalo by to, že by Británie navždy zůstala spojená s kontinentem," řekl podle zpravodajského serveru BBC Gupta.

Před více než půl milionem let, uprostřed doby ledové, spojoval dnešní Dover na jihu Anglie s Calais v severní Francii most v podobě pásu země. Severně v jeho těsné blízkosti bylo velké ledovcové jezero, které se vytvořilo na okraji ledové tabule pokrývající většinu Evropy.

Vědci se domnívají, že jezero začalo přetékat, takže kvanta vody pak narážela do tohoto spojovacího pásu země. Důkazy tohoto geologického fenoménu se našly na dně Lamanšského průlivu.

Inženýři, kteří zkoumali mořské dno kvůli plánované stavbě tunelu pod Lamanšským průlivem, před několika desetiletími objevili sérii záhadných velkých podvodních děr. Nyní vědci došli k závěru, že je s největší pravděpodobností způsobila přetékající voda z jezera.

"Tyto díry jsou nyní vyplněné sedimenty, ale zajímavé na nich je to, že nejde o lineární struktury, jako jsou kaňony či údolí - jsou to izolované prohlubně," řekl Gupta. "A vyskytují se v řadě - mezi Doverem a Calais se jich táhne celý pás. Navíc jsou obrovské, dosahují hloubky 100 metrů a v průměru od několika set metrů až do několika kilometrů."

"Vysvětlujeme je jako obří přepadové rybníky. Myslíme si, že v podstatě šlo o jezerní vodu přepadající přes skalní okraj v Doverské úžině v podobě série vodopádů, která vymlela v podloží tyto prohlubně. Jiným mechanismem se dají vysvětlit jen těžko," dodal.

Vědci si myslí, že jezero začalo přetékat asi před 450.000 lety, a značně tak oslabilo spojovací pás země. Pak ovšem podle jejich předpokladu následovaly katastrofální povodně. Nastaly asi před 150.000 lety a spojnici zničily úplně. "Výsledkem je obří údolí vyhloubené v úžině, které je široké osm až deset kilometrů. Nese řadu znaků, které ukazují na erozi způsobenou povodněmi," uvedl Gupta.