Špičková věda v Británii? Vláda si bude muset připlatit

"Vláda pro britskou vědu vytyčila odvážnou vizi. Ale teď je na čase, aby do plánu vložila něco podstatného," prohlásila výkonná ředitelka CaSE Sarah Mainová.

Z hlediska podílu výdajů na výzkum a vývoj na hrubém domácím produktu (HDP) je Británie 23. na světě. V roce 2017 ministr financí Philip Hammond oznámil vládní cíl zvýšit investice do státního i soukromého výzkumu do roku 2027 z tehdejších 1,7 procenta na 2,4 procenta HDP. To je i průměr zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Tím by se Británie vyšvihla na 13. příčku.

Celkové investice do výzkumu a vývoje státního i soukromého sektoru v Británii se ročně pohybují těsně nad 30 miliardami liber a vláda si dala cíl do roku 2027 dosáhnout zvýšení této sumy na 46 miliard liber.

Vláda už dříve přislíbila zvýšit státní investice do této oblasti v období 2016 až 2022 o sedm miliard liber. CaSE vládu vyzývá, aby prostředky zvýšila víc.

Podle propočtů organizace je potřeba v letech 2020 až 2025 vynaložit na vědu dalších 20,2 miliardy liber, aby Londýn splnil svůj cíl. Tato částka by za 15 let přilákala ze soukromých zdrojů až 28 miliard liber. V opačném případě se podíl výdajů do výzkumu a vývoje na HDP může podle CaSE do roku 2027 snížit ze stávajících 1,7 procenta na 1,6 procenta HDP.