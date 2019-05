Průlomový objev. „Zakázaná planeta“ se nachází na místě, kde by neměla být

Neptunská poušť označuje pustou oblasti v blízkosti hvězd, která je neustále vystavena silnému ozáření. To odstraňuje atmosféru planet a ponechává jim jen skalnaté jádro.

Vědci z univerzity Warwick ve spolupráci s univerzitami z Cambridge, Belfastu, Leicesteru, Berlína a Chile, však v této pustině objevili planetu s plynnou atmosférou. Její oficiální označení je NGTS-4b, známější je však jako „Zakázaná planeta".

Je třikrát větší než Země, od které je vzdálená 920 světelných let. Je však menší než Neptun. Do Neptunské pouště se měla dostat v posledních milionech letech.

Její průměrná teplota je tisíc stupňů Celsia. To je víc, než kolik má Merkur. Díky její blízkosti slunci trvá rok na planetě jen 1,3 dny.

„ Doposud lidé, kteří hledali planety, takové planety nenašly. A my jsme si mysleli, že to je proto, že planeta o velikosti Neptunu, která se blíží hostitelské hvězdě, by se vypařila. Předchozí průzkumy skutečně nenašly žádné planety v této zóně. A to je důvod, proč je zvaná 'Neptunská poušť' nebo ' Zakázaná zóna'. Takže tenhle objev nás překvapil,“ uvedl astronom Daniel Bayliss z univerzity Warwick.

„ Planeta musí být tvrdá. Je přímo v zóně, kde jsme očekávali, že planety velikosti Neptun nemohou přežít,“ poukazuje doktor Richard West, který se podílel na výzkumu. „ Teď čistíme data, abychom zjistili, zda se v Neptunské poušti nenachází více planet - možná je poušť zelenější než jsme si dříve mysleli,“ dodal.

Podle vědců planeta může může být důvodem, proč se její atmosféra stále nevypařila, skutečnost, že byla dříve větší a je stále poměrně mladá. K vypařování tak může stále docházet. Případně slunce může produkovat menší radiaci než si mysleli.