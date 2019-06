Naděje pro pacienty s rakovinou plic? Firma vlastněná PPF vyvíjí unikátní lék

Finální výsledky studie potvrdily hypotézu, že přidání přípravku ke standardní léčbě chemoterapií by mohlo prodloužit celkové přežití i čas do progrese onemocnění, uvedl Libor Havel z Thomayerovy nemocnice v Praze, který se na klinické studii podílel. Zlepšení pozoroval u většiny svých pacientů, kteří dostávali přípravek DCVAC. Věří, že další klinické studie to potvrdí.

"U pacientů, kterým byl podáván přípravek DCVAC/LuCa, dosáhlo celkové přežití 15,5 měsíce ve srovnání s 11,8 měsíce u kontrolní skupiny se standardní léčbou," uvedl Kapsa.

U pacientů, kterým byl podáván přípravek v kombinaci s chemoterapií, bylo riziko úmrtí o 46 procent nižší než u těch, kteří dostávali pouze chemoterapii. Léčba podle autorů studie nevykázala žádné významné vedlejší účinky.

"Nádorové onemocnění plic je jednou z nejzákeřnějších nemocí, u níž existují jen omezené možnosti léčby. S našimi akcionáři a s předními lékařskými odborníky budeme diskutovat o dalších možnostech klinického vývoje přípravku DCVAC/LuCa tak, abychom v budoucnu mohli pacientům poskytnout nové možnosti účinné léčby," dodal generální ředitel společnosti Sotio Radek Špíšek.

DCVAC je přípravek aktivní buněčné imunoterapie. Vyrábí se individuálně pro každého pacienta s využitím takzvaných dendritických buněk pacienta, které jsou součástí imunitního systému, k vyvolání imunitní odpovědi proti nádorovým antigenům. Sotio vyvíjí tři léčivé přípravky využívající platformu DCVAC, určené pro různé druhy nádorových onemocnění v různých stadiích, a to pro nádorové onemocnění vaječníků, pro karcinom prostaty a pro rakovinu plic. Společnost nyní ověřuje bezpečnost a účinnost léčivých přípravků DCVAC v řadě klinických studií.

PPF vedle biotechnologií investuje do telekomunikací, bankovnictví a finančních služeb, strojírenství, pojišťovnictví, nemovitostí i zemědělství. Vedle Evropy a Asie skupina působí také v Rusku a Severní Americe. Majoritní vlastník PPF Petr Kellner je podle časopisu Forbes nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem 15,5 miliardy dolarů (zhruba 360 miliard Kč).