Kuřáci vidí svět jinak než nekuřáci, zjistili vědci

Kuřáci si to neuvědomují, ale vidí, než ti, kteří se cigaret ani nedotknou. Tvrdí to vědci z Rutgers University v New Jersey s tím, že mají omezenou schopnost odlišit barvy a nevidí kontrasty barev a stíny tak jako nekuřáci.

Studie vědců zjistila, že nejvíce poškozený zrak mají lidé, kteří vykouří denně 20 cigaret. Výzkum provedli vědci na skupině 134 zdravých lidí ve věku od 25 do 45 let. 71 z nich vykouřilo méně než 15 cigaret denně, zatímco 63 lidí kouřilo více než 20 denně.

Následně vědci zkoumali, jak vnímají účastníci výzkumu úroveň kontrastu a barvy. Zjistili, že došlo k významným změnám v červeno-zelené a modro-žluté barevné vizi u kuřáků.

Vědci ví, že vystavení chemikáliím, které se nacházejí v cigaretách, může poškodit zrak. Zatím ale existuje jen málo studií, které spojují kouření s nedostatkem barevného vidění. Nový výzkum publikovaný v časopise Psychiatry Research, tvrdí, že kouření může poškodit krevní cévy v očích a díky tomu způsobit nedostatek barevného vidění.

"Cigaretový kouř se skládá z mnoha sloučenin, které jsou zdraví škodlivé. Je to spojeno se snížením tloušťky vrstev v mozku a mozkových lézí, zahrnujících oblasti jako čelní lalok, který hraje roli v dobrovolném pohybu a kontrole myšlení a snížení aktivity v oblasti mozku, která zpracovává zrak," uvedl spoluautor studie Steven Silverstein.