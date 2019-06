Důkaz mimozemské civilizace? Zvláštní hvězda vyvolala divoké spekulace

Projekt All-Sky Automated Survey for Supernovae (ASAS-SN) je soubor 24 teleskopů okolo země, který fotografuje a zaznamená hvězdnou oblohu každou noc. Cílem je najít supernovy a další přechodné jevy. Vědci jeho prostřednictvím pět let sledovali záři vzdálené hvězdy s nezapamatovatelným klasifikačním označením ASASSN-V J213939.3-702817.4

Ta byla během tohoto období konstantní. Až do nedávna. Najednou 70% její záře během dvou dnů pohaslo. Po nich se opětovně navrátilo do normálu, jako kdyby se nic nestalo.

Vědci nemají vůbec ponětí, co to způsobilo. Mohlo by jít jít o oblak prachu či o obrovskou planetu, která ji zatemnila? Nebo šlo o druhou, zatmívající se hvězdu na periodické dráze? Problém je, že ani jedna z těchto teorií nesedí.

„Lovci mimozemšťanů“, většinou vědci a amatérští astronomové, kteří pátrají po mimozemské přítomnosti ve vesmíru, měli jasno. Jedná se o důkaz tzv. Dysonovy sféry. Termín označuje hypotetickou superkonstrukci, která by umožňovala využití absolutně veškeré energie, kterou uvolňuje hvězda.

Podle amerického fyzika Freemana Dysona, který s tímto konceptem přišel, by taková sféra poskytovala ideální obytné místo pro vyspělou civilizaci. Proto vyzval astronomy, aby hledaly ty typy hvězd, jejichž zvláštnosti by mohly naznačovat, že taková sféra existuje.

Debatu o možné přítomnosti Dysonových sfér, používaných rozvinutou mimozemskou civilizací pro jejich náročné meziplanetární přesuny, vyvolalo objevení Tabbyiny hvězdy ( KIC 8462852), nepravidelně pulzujícího žlutobílého trpaslíka v Souhvězdí Labutě, vzdálené od země asi 1500 světelných let, v roce 2015.

Podle hledačů mimozemšťanů je hvězda důkazem Dysonovy sféry. Vědci však zjistili, že nepravidelnost souzní s přítomností prachu okolo hvězdy, nikoliv s mimozemskou konstrukcí. Přesto stále nevědí, proč se tento možný prach způsobuje právě takové jednání hvězdy.

Podle nových studií, pokud Dysonovy sféry někde existují, pak jsou pravděpodobně překvapivě malé a pro nás zřejmě i nedetekovatelné a to z toho důvodu, že obíhají nejspíše bílé trpaslíky.

Jako bílí trpaslíci jsou označovány astronomické objekty vzniklé zhroucením hvězdy o průměrné nebo podprůměrné hmotnosti. Mají obrovské zásoby sluneční energie. Dysonova sféra by tak mohla být mnohem menšího vzrůstu, aniž by se to podepsalo na její efektivitě. Je tedy možné, že Dysonovy sféry už existují – my je pouze nejsme schopni zachytit.