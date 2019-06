Na Zemi se řítí mohutný asteroid, dopadnout může v září. Největší hrozba roku, varují vědci

Tento asteroid je znám jako 2006 QV89. ESA jej uvádí mezi 870 asteroidy, které představují nebezpečí pro Zemi, uvádí server USA Today. Momentálně je na čtvrtém místě seznamu objektů představujících riziko pro Zemi, ale na prvním, co se týče možného dopadu na Zemi tento rok.

EA sestavuje tento rizikový seznam na základě tzv. Palermské stupnice. Hodnoty měřítka menší než −2 označují události, pro které neexistují žádné pravděpodobné důsledky, zatímco hodnoty mezi −2 a 0 odkazují na situace, které si zaslouží pečlivé monitorování. 2006 QV89 má na Palermské stupnici hodnotu -3,63.

Se svými 40 metry je skoro tak velký jako fotbalové hřiště. Je tedy dvojnásobně větší než asteroid, který v roce 2013 vybuchl nad ruským městem Čeljabinsk. Uvolněná tlaková vlna odpovídající 30 až 500 kilotun TNT vyrazila okna tisíců budov do vzdálenosti 100 km a zranila přes tisíc lidí – především kvůli padajícím střepům.

2006 QV89 se k Zemi blíží rychlostí 12,3 metrů za sekundu. Vědci odhadují, že by na ní mohl dopadnout 9. září. Možnost dopadu je 1 ku 7 000, tedy 0,14%.

Vědci tedy příliš nepočítají, že by skutečně došlo k jeho pádu na Zem. Odhadují, že v září proletí ve vzdálenosti 4, 26 milionu kilometrů od Země. Pro srovnání, Měsíc je od Země vzdálen 238 900 kilometry.

2006 QV89 byl poprvé spatřen v vesmírnou observatoří Catalina Sky Observatory v Arizoně v roce 2006. Nebylo to poprvé, co se objevil v blízkosti Země. Dvakrát byl v její těsné blízkosti v padesátých letech, jednou v šedesátých a sedmdesátých a dvakrát v osmdesátých. Ještě před rokem 2006 se objevil v roce 2003. Další blízký přístup po tomto roce vědci odhadují na rok 2032.

Úkolem ESA a NATO je monitorovat vesmírnou oblohu a sledovat, zda se nepřibližují nebezpečné objekty. Minulý měsíc vesmírné agentury simulovaly pád asteroidu s cílem odhadnout, jakými způsoby by na něj mohly reagovat. Médii hodně citovaná simulace ukázala, že by se jim podařilo odklonit přilétající asteroid, ale za cenu jeho pádu na New York. Byla to však stále pouze simulace, která cíleně přehnala možné nebezpečí pádu asteroidu.

NASA též ve spolupráci s vesmírnou společností podnikatele Elona Muska, SpaceX, chystá ambiciózní misi, jejímž cílem je vyzkoušet možnost pomocí rakety zvrátit kurz přilétajícího meteoritu. Tato mise s názvem „DART" (Double Asteroid Redirection Test) by se měla uskutečnit v roce 2021.