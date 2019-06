Revoluční vědecký objev? Stárnutí a smrt nejsou nevyhnutelné

Pokud by se tento laboratorní test podařilo převést do praxe a vyzkoušet jej na lidských pacientech, mohli by lidé žít průměrně až o třetinu delší život. Vědci tvrdí, že jejich metoda dokáže udržet na uzdě zrádné známky stárnutí, jako je vrásčitá kůže, šedivé vlasy i bolesti.

Odborníci ze Salk Institute v Kalifornii jsou přesvědčení, že dokážou v raných fázích zvrátit charakteristické znaky stárnutí. Zjistili, že určitá komplexní genová terapie zaměřená na lidské kožní buňky způsobí jejich omlazení – alespoň v laboratorních podmínkách.

Pokusy na myších dokázaly prodloužit délku jejich délka života až o 30 procent. Nicméně tým odborníků připouští, že výzkum je ve velmi raném stádiu a může trvat až 10 let než se taková terapie dostane do fáze klinických testů.

Profesor Juan Carlos Izpisua Belmonte k tomu řekl: „Stárnutí je velmi neznámý proces, kterému zatím příliš nerozumíme. Co je to stárnutí opravdu nevíme. Známe jeho důsledky. Ale jaké jsou příčiny?"

„Mnozí z nás věří, že stárnutí je neumělý proces, že to není něco, s čím můžeme manipulovat. Tato pozorování ukazují pravý opak. Když jsme porovnali kožní buňky s kmenovými buňkami, dokázali jsme je omladit. Je to proces, který nazýváme buněčné přeprogramování, omlazení buňky zpět do původní stavu," vysvětluje šéf vědců.

„Naše studie ukazuje, že stárnutí nemusí postupovat pouze v jednom směru. Stárnutí by mohlo být zvráceno," říká jeden z autorů studie, která poskytuje vhled jak do buněčných mechanismů stárnutí, tak i možných nových léčebných metod vedoucích ke zlepšení lidského zdraví a dokonce ke dlouhověkosti.

Vědecký pracovník Alejandro Ocampo dodal: „To, co jsme při práci s kmenovými buňkami v laboratoře pozorovali, je, že při indukci buněčného přeprogramování buňky vypadají mladší. Další otázkou je, zda bychom mohli vyvolat tento proces omlazení v živém člověku."

Varoval zároveň, že zatímco buněčné omlazení je v laboratorních podmínkách vhodné, v lidském těle to tak být nemusí.