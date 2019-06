Sluneční erupce zničí lidskou civilizaci? Za 100 let může přijít konec lidských technologií

Sluneční erupce jsou lokální výbuchy, ke kterým dochází na všech hvězdách a je při nich uvolněno masivní množství energie a radiace.

Samo o sobě je množství energie tak obrovské, že je možné pozorovat sluneční erupce i na vzdálenost stovek světelných let.

Podle zjištění vědců se však erupce mohou objevit i na klidných hvězdách, na nichž nebyly zcela obvyklé a docházelo k nim jen třeba jednou za tisíc let. Nicméně řídkost tohoto jevu neznamená, že se naší planety ohrožení velkou erupcí netýká.

Odborník na sluneční aktivitu Yuta Notsu z Univerzity v Colorado Boulder upozorňuje na nebezpečí, a to v případě, kdy by se trajektorie planety dostala do směru v němž dochází k silné erupci.

Zásah obrovským proudem radiace by byl schopen vyřadit elektroniku napříč celým světem a také zlikvidovat komunikační dráhy satelitů a družic obíhajících kolem planety. Asi nikomu není potřeba připomínat, že na satelitech je závislá veškerá komunikace pomocí elektronických mobilních zařízení.

"Naše studie potvrdila, že sluneční erupce jsou na Slunci stále vzácné, nicméně podle našich odhadů existuje možnost, že dojde k zásahu takovouto erupcí v příštích sto letech," sdělil Notsu.

Ostatně, nebylo by to poprvé. "Přibližně před 1 000 lety došlo k velmi silné erupci, která zasáhla planetu Zemi. Lidé pravděpodobně pozorovali výraznou záři na obloze, ale jinak se nic nestalo. Dnes je však situace odlišná a jsme ohroženi, kvůli závislosti na elektronice," varoval vědec.