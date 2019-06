Připravte si jaderné zbraně, vědec varuje před srážkou s asteroidem

„Je to hrozba asteroidů, potenciálně komet, respektive jakéhokoli objektu, který se vyskytuje ve Sluneční soustavě. Asteroidy obíhají s planetami blízko Slunce, komety jsou násobně daleko za Plutem,“ vysvětlil problém planetární obrany autor stejnojmené knihy Nikola Schmidt pro irozhlas.cz

Problém ochrany planety před zničením projektile z vesmíru je nejen otázka astrofyziky, ale také politiky. „Planetární obrana se zabývá tím, jak především asteroidy najít, jak je potenciálně odklonit, jak se globálně zorganizovat – jestli je to legální otázka z hlediska mezinárodního práva, jakou technologii použít… Intenzita úsilí spočívá z naprosté většiny v pozorování, což je čistě astronomická práce. A pak je část, která se věnuje odklánění asteroidů,“ vysvětluje okolnosti odborník.

Schmidt upozornil, že dopad asteroidu na zemský povrch není vůbec nereálným scénářem. „Asteroidy jsou výrazně blíž než komety, létají kolem Slunce a čas od času se zkříží jejich dráha s naší. To se děje relativně často, několikrát denně, nicméně asteroidy, které by nás mohly ohrozit globálně, padají za jednou za x milionů let. Zato asteroidy, které by nás mohly ohrozit lokálně, tedy ve smyslu ohrožení jednoho konkrétního města, padají několikrát ročně. Země je velká, 70 procent tvoří oceán, takže o spoustě dopadů ani nevíme,“ objasnil nebezpečí vědec.

Na druhou stranu Nikola Schmidt popsal, že lidé mají k dispozici technologie, díky nimž je možné asteroid odklonit z jeho trasy. Za tímto účelem je možné použít např. jaderné zbraně, jenže ty jsou problematické z hlediska mezinárodní politiky.

„To, co nás jako politology hlavně zajímá, je to, do jaké míry může téma planetární obrany motivovat státy ke spolupráci, do jaké míry může vytvářet nějakou novou formu globálního vládnutí. Suverenita by měla být vnímána jako možnost se projevit, ale zodpovědně, nikoli jak pravicoví politici rádi říkají, že suverenita znamená, že si budeme dělat, co chceme. Hrozba asteroidu nebo problém klimatické změny pěkně ukazují, že takhle vnímaná suverenita nám k přežití nepomůže,“ zdůrazňuje nutnost mezinárodní spolupráce vědec v málo známých souvislostech.