Neuvěřitelný vědecký objev: Lidem rostou rohy

Drobné výrůstky na zadní straně lebky připomínající rohy objevili australští vědci při zkoumání mladých lidí mezi 18 až 30 lety. Zjištění je dosti překvapilo, u poloviny sledovaných jedinců narazili na kostní výrůstky.

S podobným jevem se doposud setkávali lékaři u starších lidí, kteří měli celoživotně špatné držení těla anebo jejich kosti musely snášet značnou fyzickou zátěž.

Přítomnost rohům podobných výrůstku však vzbuzuje otázky, co provádí lidskému organismu přílišné užívání mobilních telefonů a moderních technologií.

Australští vědci David Shahar a Mark Sayers at (oba University of the Sunshine Coast) publikovali výsledky výzkumu již minulý rok, ovšem nedávno je zmínil článek BBC a vyvolal širokou odezvu nad tím, co se vlastně děje s tělem člověka pod vlivem moderních technologií.

Pro účel studie bylo pořízeno 218 rentgenových snímků mladých lidí. Výsledkem bylo zjištění, že 41 % z nich má popisovaný výrostek o velikosti 10 až 30 milimetrů.

„Jedná se o důkaz, že kosterně-svalové degenerativních procesy se mohou začít projevovat již ve velmi raném věku. Zjištění jsou to překvapivá, protože obvykle to trvá řadu let a jedná se o jev typický pro starší populaci,“ uvedl vědec David Shahar.