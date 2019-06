Lidé častěji vrací peněženky s větším obnosem peněz. Důvod je překvapivý

Studie zkoumala občanskou upřímnost v 355 městech napříč světem. V každém městě, výzkumný asistent dal ztracenou peněženku do bank, hotelů, policejních stanic, muzeí či poštovních úřadů, většinou na recepci s tím, že ji někdo ztratil a on nemá čas se tím zabývat.

Asistent následně odešel bez zanechání kontaktních informací. V samotné peněžence byly tři identické obchodní kartičky s lokálně znějícím jménem a emailovou adresou. Vše bylo transparentní, aby zaměstnanec dané instituce se nemusel dívat dovnitř. Některé peněženky neměly žádnou peněžní hotovost, v jiných bylo 13,45 dolarů (necelých 300 korun) či ekvivalentní hotovost v místní měně.

Výzkum ukázal, že v průměru 40% peněženek s žádnou hotovostí bylo zaměstnanci ohlášeno, že se nalezli. V případě peněženek s hotovostí to bylo 51%. Nejčastěji o nalezení peněženek s hotovostí se reportovalo v Mexiku a Peru.

Výsledky překvapily badatele. Rozhodli se tedy zvýšit počet peněz na 94,15 dolarů (necelých 2 200 korun). K jejich ještě většímu překvapení se takové peněženky vrátily v 72% případů.

Aby zjistili, zda li navracení peněženek je skutečně motivováno altruismem, dali do nich i klíč, který byl hodnotný jen pro majitele. Rozdíly ve vrácení byly marginální, z čehož badatelé usoudili, že altruismus není klíčovým prvkem, proč lidé vraceli ve větší míře peněženky s hotovostí.

Odpověď daly rozhovory s 2 525 náhodně vybranými lidmi v Británii, USA a Polsku. Lidé uváděli, že kdyby nevrátili peněženku s finančním obnosem, považovali by to za krádež. Čím větší obnos v peněžence byl, tím větší byl tento pocit krádeže.

Podle výzkumníků je možné, že chování zaměstnanců bylo významně ovlivněno tím, kde pracovali. Podle nich se lidé mohli chovat jednoduše takto čistě z toho důvodu, že byli v práci, zvláště pak v bance či na policejní stanici, kde je vyžadován jistý typ jednání. Nicméně, samotná přítomnost bezpečnostních kamer nebyla dle výzkumníků příliš důležitým faktorem, proč vracet peněženky s obnosem.

Server Big Think poznamenává, že předchozí studie ukázali, že do udržení vlastní dobré představy o sobě jsou lidé investovat značné částky. Tedy, vidět sám sebe jako zloděje by jim přišlo jako něco, co by je stálo mnohem více než 94,15 dolarů.